Hathras News: स्वास्थ्य शिविर में 80 मरीजों के स्वास्थ्य का हुआ परीक्षण
Hathras News: निस्वार्थ सेवा संस्था के तत्वावधान में लगे स्वास्थ्य शिविर में मौजूद पदाधिकारी। स्वास्थ्य शिविर में 80 मरीजों स्वास्थ्य का हुआ परीक्षणस्वास्थ्य शिव
Hathras News: हाथरस। निस्वार्थ सेवा संस्थान के तत्वावधान में अंगूरी देवी रतन सिंह स्वर्णकार आरडी हॉस्पिटल में शनिवार को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ भगवान राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं विधिवत पूजन अर्चन के साथ हुआ। इसके उपरांत संस्थापक विष्णु अग्रवाल द्वारा फीता काटकर शिविर का विधिवत उद्घाटन किया गया। शिविर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू के अनुभवी जनरल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर अनुभव राकेश सोनी ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। उन्होंने हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, छाती एवं श्वास संबंधी रोग, पेट एवं पाचन संबंधी समस्याएं, किडनी रोग सहित विभिन्न सामान्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों को निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श प्रदान किया।
शिविर में लगभग 80 लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सीय परामर्श का लाभ उठाया। शिविर के दौरान ब्लड प्रेशर एवं ब्लड शुगर की जांच निशुल्क की गई।इस मौके पर अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, सचिव नीरज गोयल, कोषाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी सीए प्रतीक अग्रवाल, प्रवक्ता हिमांशु गौड़, सोशल मीडिया प्रभारी सारांश टालीवाल, सह सचिव तरुण राघव, सह सचिव निष्कर्ष गर्ग, ध्रुव कोठीवाल, आशीष अग्रवाल, सतेंद्र मोहन, लोकेश सिंघल, विशाल सोनी, सौरभ शर्मा, आलोक अग्रवाल एवं सुनील कुमार, डॉक्टर अनुभव राकेश सोनी के साथ कुलदीप राणा, छवी महाशय, शीतल यादव, गुनगुन, मनीष रॉय, राजेंद्र बाबू, राकेश कुमार, दिनेश कुमार, धीरेंद्र कुमार, बंटी ठाकुर, प्रमोद, बांके बिहारी वार्ष्णेय, आदित्य स्वर्णकार आदि मौजूद रहे।
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