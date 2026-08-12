Hathras News: मैक्स पिकअप की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौत
Hathras News: - कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के नगला नंदू फाटक के निकट हुआ हादसाकोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के नगला नंदू फाटक के निकट हुआ हादसा - चिकित्सक ने जिला अस्पता
Hathras News: हाथरस, संवाददाता। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के नगला नंदू फाटक के निकट मंगलवार को मैक्स पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली मुरसान क्षेत्र के डेंगरा निवासी राजेंद्र सिंह उर्फ नूरी पुत्र मवाशी राम किसी काम से हाथरस आया था। वह बाइक से अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में नगलाा नंदू फाटक के पास मैक्स पिकअप ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। सड़क हादसे में राजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई।
किसी ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस घायल राजेंद्र को एंबुलेंस की सहायता से उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दी है।
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