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Hathras News: बिजली समस्या को लेकर ब्लाक प्रमुख से मिले किसान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: बिजली समस्या को लेकर ब्लाक प्रमुख से मिले किसान

Hathras News: हाथरस। बामौली हाउस आगरा रोड पर दर्जनों गांव के किसान लगातार हो रही विद्युत कटौती को लेकर ब्लॉक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय से उनके आवास पर आकर मिले।किसानों ने बताया कि इस समय ट्रांसफार्मर फुकने की बहुत गंभीर समस्या सामने आ गई है। लगातार ट्रांसफार्मर डेमेज होने से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। चक्कर लगाने के बाद भी बिजली घरों से ट्रांसफार्मर की सुविधा नही मिल पा रही है। इस समय धान की फ़सल की सिंचाई करना बहुत जरुरी है। नलकूप कनेक्शनों पर 10 घंटे बिजली मिलने के आदेश है। मात्र चार से पांच घंटे बिजली मिल रही है।

इस कारण किसान सिचाई नही कर पा रहे है। रामेश्वर उपाध्याय ने किसानों की समस्या को गंभीरता से लिया। विधुत विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर 10 घंटे बिजली दिलाने का आश्वायन दिया।

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