Hathras News: फर्जी डिग्री और अवैध हॉस्पिटल के संचालन पर मुकदमा दर्ज

Hathras News: सिकंदराराऊ, संवाददाता। फर्जी एमबीबीएस की डिग्री के आधार पर हॉस्पिटलों का संचालन कर लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए आईजीआरएस पर ऑनलाइन शिकायत की गई। इस पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नगर के श्री कृष्णा हॉस्पिटल तथा सिटी हॉस्पिटल को सील करा दिया है। साथ ही इस मामले में दोनों हॉस्पिटलों के पांच डॉक्टर व तीन अन्य के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार मोहम्मद साजिद निवासी तुगलकाबाद थाना गोविंदपुरी नई दिल्ली ने डा. अनीता सिंह यादव, डा. सुकुमार यादव, इकबाल मियां, सदफ, वसीफ एवं तीन अन्य सहयोगियों पर आरोप लगाते हुए फर्जी एमबीबीएस डिग्री, फर्जी यूपीएमसी पंजीकरण अवैध अस्पताल एव अल्टासाउंड सेंटर का संचालन कर फर्जी मेडिकल एवं गर्भपात संबंधी रिपोर्ट तैयार करने कूटरचित चिकित्सीय दस्तावेजों का उपयोग कर लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने, धन उगाही करने तथा संगठित आपराधिक गिरोह संचालित किए जाने के संबंध में आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज कराई थी।

यह शिकायत केवल श्री कृष्णा हास्पीटल एंव सिटी तक सीमित नहीं थी। बल्कि उसमें अभियुकतों द्वारा विभिन्न जनपदों में संचालित अवैध अस्पतालों, फर्जी चिकित्सीय दस्तावेजों आपराधिक षडयंत्र, धन उगाही तथा अन्य गंभीर अपराधों का भी विस्तृत उल्लेख किया गया था। इस शिकायत पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हाथरस द्वारा जांच कराई गई, जिसमें आरोप सही पाए गए। जांच के उपरांत संबंधित अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके पंजीकरण निरस्त किए गए और अस्पताल सील किए गए। साथ ही डा. सुकुमार यादव एवं डा. अनीता सिंह यादव के यूपीएमसी पंजीकरण संबंधी गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि की गई। इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने थाना सिकंदराराऊ में अभियुक्तों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराते हुए ऑनलाइन शिकायत एवं संबंधित अभिलेख शिकायतकर्ता को भेज दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का अधिकार क्षेत्र अस्पतालों एवं चिकिल्सकों की वैधता तक सीमित है। जबकि फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करना, उनका आपराधिक उपयोग, झूठे मुकदमों में फंसाना, धन उगाही, आपराधिक षड़यंत्र, इलेक्ट्रनिक साक्ष्यों की जांच तथ अन्य संजेय अपराधों की विवेचना पुलिस के अधिकार क्षेत्र मे आती है। कोतवाली पुलिस ने दोनों अस्पतालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।