Hathras News: अवैध शराब पिलाने की सूचना पर दी दबिश
Hathras News: कोतवाली क्षेत्र के गिजरौली के निकट दी दबिश - मौके से नहीं मिली वैध या अवैध शराब हाथरस, संवाददाता। सदर कोतवाली क्षेत्र के गिजरौली के निकट अवैध शराब प
Hathras News: हाथरस, संवाददाता। सदर कोतवाली क्षेत्र के गिजरौली के निकट अवैध शराब पिलाने की सूचना पर आबकारी विभाग ने एक अस्थाई मकान पर दबिश दी। इस दौरान मौके से किसी भी प्रकार शराब नहीं पाई गई।आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि गिजरौली के निकट अस्थाई मकान में अवैध शराब पिलाने की सूचना मिली। सूचना पर टीम अस्थायी मकान पर दबिश दी। यह घर सड़क की पटरी पर लकड़ी और त्रिपाल से बनाया गया था। आबकारी विभाग के अनुसार जांच के दौरान मौके से किसी भी प्रकार की वैध या अवैध शराब बरामद नहीं हुई। टीम ने वहां मौजूद लोगों को केवल आबकारी दुकानों से ही शराब खरीदकर सेवन करने की सलाह दी।
विभाग ने लोगों को अवैध शराब की बिक्री या किसी अन्य अनियमितता की सूचना आबकारी और पुलिस विभाग को तत्काल देने के लिए टोल फ्री नंबर की जानकारी भी दी। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया कि जनपद में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और सेवन के खिलाफ जांच और कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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