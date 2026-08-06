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Hathras News: खंड शिक्षा अधिकारी ने संभाली पंत चौराहे पर कांवड़ शिविर की व्यवस्था

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: सिकंदराराऊ। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। क्षेत्र में सेवा व सुरक्षा के लिए अधिकारियों को तैनात किया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी विजय चौहान ने कांवड़ सेवा शिविरों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की। सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं।

Hathras News: खंड शिक्षा अधिकारी ने संभाली पंत चौराहे पर कांवड़ शिविर की व्यवस्था

Hathras News: सिकंदराराऊ। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए शासन के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। क्षेत्र में कांवड़ियों की सेवा और सुरक्षा के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं।

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कांवड़ सेवा शिविरों का निरीक्षण

विकास खंड और तहसील प्रशासन द्वारा संचालित शिविरों में कर्मचारियों की चौबीसों घंटे तैनाती की गई है। पंत चौराहा , कासगंज रोड पर शिविरों में शिवभक्तों की सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। पीने के साफ पानी की पर्याप्त उपलब्धता एवं आपातकालीन स्थिति के लिए मेडिकल किट और स्वास्थ्य कर्मी क्यों उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है । थक चुके कांवड़ियों के रहने और खाने-पीने की उचित व्यवस्था है। कांवड़ यात्रा में कोई व्यवधान न आए, इसके लिए लगातार क्षेत्र के मार्गों और शिविरों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को मुस्तैद रहने और कांवड़ियों की हरसंभव मदद करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

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FAQs

कांवड़ सेवा शिविरों का निरीक्षण किसने किया?
खंड शिक्षा अधिकारी विजय चौहान ने कासगंज रोड पर आसपास के क्षेत्रों में लगाए गए कांवड़ सेवा शिविरों का बारीकी से निरीक्षण किया।
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