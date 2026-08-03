Hathras News: पीएमएस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए आए दो आवेदन
Hathras News: पीएमएस चुनाव:पीएमएस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए आए दो आवेदन पीएमएस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए आए दो आवेदन पीएमएस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए आए दो आव
Hathras News: हाथरस। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ की हाथरस शाखा का छह अगस्त को सीएमओ कार्यालय में चुनाव हो गया। अध्यक्ष और सचिव पद के लिए दो-दो नामांकन आए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और चुनाव अधिकारी चुनाव शांति पूर्ण कराने के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के होने वाले चुनाव के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. राजीव गुप्ता और चुनाव अधिकारी डॉ. अनूप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के 69 पीएमएस चिकित्सक संगठन के पदाधिकारी चुनाव करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए मुरसान के प्रभारी डॉ दलवीर सिंह और डीटीओ डॉ प्रवीन कुमार भारती एवं सचिव पद के लिए सहपऊ के डॉ विनीत कुमार सक्सेना और बागला संयुक्त जिला अस्पताल के ईएनटी सर्जन डॉ केके शर्मा ने नामांकन किया है।
मुरसान के डॉ साहब सिंह निर्विरोध कोषाध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं। सभी प्रत्याशी मतदान को अपने पक्ष में करने को जोर लगा रहे हैं। 6 अगस्त को ही मतदान के तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देश पर संपन्न होगा। चुनाव प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देश पर संपन्न कराया जाएगा।
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