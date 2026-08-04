Hathras News: इगलास अड्डा क्रासिंग के बूम में ई रिक्शा ने मारी टक्कर हुआ क्षतिग्रस्त
Hathras News: इगलास अड्डा पर ई रिक्शा की टक्कर से क्षतिग्रस्त हुआ बूम।इगलास अड्डा क्रासिंग के बूम ई रिक्शा ने मारीइगलास अड्डा क्रासिंग के बूम ई रिक्शा ने मा
Hathras News: हाथरस। मंगलवार को इगलास अड्डा रेलवे क्रासिंग पर लगे बूम में ई रिक्शा ने टक्कर मार दी। जिससे बूम क्षतिग्रस्त हो गया। काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना पर पहुंची आरपीएफ ने ई रिक्शा को कब्जे में ले लिया। ट्रेनों को स्लाइडर बूम से गुजारा गया।मंगलवार की दोपहर को बारह बजकर 27 मिनट पर कासगंज से मथुरा जाने वाली ट्रेन जा रही थी। इस दौरान गेटमैन ने इगलास अड्डा क्रासिंग का गेट बंद किया। गेट बंद के दौरान ई रिक्शा ने बूम में टक्कर मार दी। जिससे बूम क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रेन को स्लाइडर बूम के जरिए गुजारा गया।
काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। सूचना पर पहुंची आरपीएफ ने ई रिक्शा को कब्जे में ले लिया। इस मामले में आरपीएफ प्रभारी एसएस यादव का कहना है कि बूम क्षतिग्रस्त करने वाले ई रिक्शा को कब्जे में ले लिया गया है। इस मामले में विधिक कार्यवाही की गई है।
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