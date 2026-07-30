Hathras News: लूट की सूचना पर दौड़ी पुलिस
Hathras News: मुरसान के सरकोरिया गांव में दो युवकों ने शराब के नशे में आपसी विवाद के चलते पुलिस को लूट की झूठी सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो जांच में पता चला कि दोनों युवक नशे में थे और सूचना झूठी थी। पुलिस ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया।
Hathras News: मुरसान। थाना क्षेत्र के एक गांव सरकोरिया में शराब के नशे में दो युवकों ने आपसी विवाद को लेकर पुलिस को लूट की झूठी सूचना दे दी। लूट की सूचना पर मौके पर दौड़ पड़ी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों से पूछताछ की। पुलिस को पता चला कि दोनों युवक शराब के नशे में धुत हैं। लूट की सूचना झूठी निकली। तब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली। पुलिस ने कड़ी हिदायत देकर दोनों युवकों को छोड़ दिया।
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