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Hathras News: किशोरी से क्लीनिक के अंदर डॉक्टर ने की छेड़छाड़,मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: -डॉक्टर ने पिता को सेब खरीदने के बहाने बाजार भेजा किशोरी से क्लीनिक के अंदर ने की छेड़छाड़,मुकदमा दर्जकिशोरी से क्लीनिक के अंदर ने की छेड़छाड़,मुकदमा

Hathras News: किशोरी से क्लीनिक के अंदर डॉक्टर ने की छेड़छाड़,मुकदमा दर्ज

Hathras News: सादाबाद संवाददाता। सादाबाद कस्बे में एक डॉक्टर ने इलाज कराने के लिए आई किशोरी के साथ क्लीनिक के अंदर ही छेड़छाड़ की। पिता को सेब खरीदने के बहाने बाजार भेज दिया। पिता के जाते ही उसने किशोरी के कपड़े उतार दिये और छेड़छाड़ करने लगा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कस्बे के रहने वाले एक व्यक्ति अपनी बेटी को इलाज के लिए डॉ बीके पचौरी के क्लीनिक पर लेकर पहुंचा। मामला 30 जुलाई का है। डॉक्टर ने किशोरी को देखने के बाद उसके पिता से बेटी के लिए सेब लाने के लिए बाजार भेज दिया।

पिता के क्लीनिक के निकलते ही डॉक्टर ने उसके कपड़े उतार दिये और प्राइवेट पार्ट पर छेड़छाड़ करना शुरु कर दिया। उस समय किशोरी ने अपने पिता को कुछ नहीं बताया। बाद में जब उसके दिक्कत हुईतो किशोरी ने अपनी मां को पूरे मामले से अवगत कराया। उसके बाद पिता किशोरी को लेकर कोतवाली सादाबाद पहुंचे। मामला किशोरी से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया। पिता का आरोप है कि जब वह चिकित्सक से शिकायत करने पहुंचे तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और मौके से भाग गया। कोतवाली सादाबाद प्रभारी विजय सिंह का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किशोरी का मेडिकल कराया जाएगा। आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी।

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