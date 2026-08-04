Hathras News: अधर्म बढ़ने पर भगवान लेते हैं अवतार

Hathras News: सासनी। कस्बे में चल रही श्रीराम कथा में मानस मर्मज्ञ अतुल कृष्ण भारद्वाज ने मंगलवार को कहा कि भगवान केवल निर्मल और स्वच्छ मन वाले भक्तों को ही प्राप्त होते हैं। जब-जब पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला बढ़ता है, तब-तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना और असुरों का विनाश करते हैं।राम जन्म प्रसंग का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि त्रेतायुग में असुरों के अत्याचार बढ़ने पर भगवान विष्णु ने माता कौशल्या की कोख से श्रीराम के रूप में अवतार लिया। भगवान कण-कण में विद्यमान हैं और सच्चे मन से की गई भक्ति तथा प्रेमपूर्वक स्मरण करने पर भक्तों के बीच प्रकट होते हैं।

उन्होंने कहा कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर निर्गुण से सगुण स्वरूप धारण करते हैं। कथावाचक ने धर्म और संप्रदाय का अंतर समझाते हुए कहा कि धर्म मनुष्य के भीतर एकता, सद्भाव और मानवता का भाव उत्पन्न करता है, जबकि संप्रदाय बाहरी रूप से लोगों को जोड़ता है। सनातन धर्म ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों की उपासना और अनेक माध्यमों से उनका स्मरण करना सिखाता है। भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण ने अवतार लेकर अधर्म का नाश किया और धर्म की रक्षा की। उन्होंने युवाओं में बढ़ते पाश्चात्य प्रभाव पर चिंता जताते हुए कहा कि नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और आदर्शों से जोड़ने में माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। गर्भावस्था के दौरान माता के विचार, आचरण, खानपान और अध्ययन का सीधा प्रभाव संतान पर पड़ता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को सात्विक जीवनशैली अपनाते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए।