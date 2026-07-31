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Hathras News: स्मार्ट कक्षाओं की पढ़ाई का किया जाएगा आंकलन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को दिया जा रहा है स्मार्ट कक्षाओं से ज्ञानस्मार्ट कक्षाओं की पढ़ाई का जाएगा आंकलनस्मार्ट कक्षाओं की पढ़ाई का जाएगा आंकलन

Hathras News: स्मार्ट कक्षाओं की पढ़ाई का किया जाएगा आंकलन

Hathras News: हाथरस: परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के तहत स्मार्ट कक्षाओं के जरिए ज्ञान शिक्षकों के स्तर से दिया जाता है। अब स्मार्ट कक्षाओं के जरिए कितना ज्ञान विद्यार्थियों ने हासिल किया। इसका आंकलन विभागीय अधिकारियों के स्तर से किया जाएगा। जनपद में संचालित बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च प्राथमिक,पीएम श्री और मॉडल परिषदीय विद्यालयों में छात्र छात्राओं को बेहतर पढ़ाई का माहौल मिल सके। इसके लिए शासन स्तर से निरंतर प्रयास किए जा रहे है। इसके लिए हर साल करोड़ों रुपये का बजट शासन की ओर से खर्च किया जाता है। सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों की तर्ज पर परिषदीय विद्यालयो में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा का लाभ मिल सके।

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इसके लिए शासन की ओर से प्रयास करते हुए स्मार्ट कक्षाएं संचालित कराई। जनपद के 264 परिषदीय विद्यालयों में एलईडी के साथ साथ इंटरनेट कनेक्शन की व्यवस्था कराई गई। इसके साथ ही 92 आईटीसी लैब स्थापित कराई गई। शिक्षकों के स्तर से स्मार्ट कक्षाओं के जरिए छात्र छात्राओ को ज्ञान दिया जा रहा है। स्मार्ट कक्षाओं के जरिए विद्यार्थियों ने कितना ज्ञान अर्जित किया। इसके लिए अब विभागीय अधिकारियों के स्तर से प्रयास किए जायेंगे। विद्यालयों का औचक निरीक्षण करके स्मार्ट कक्षाओं के जरिए अर्जित किये गए ज्ञान का आंकलन किया जाएगा। बीएसए के अलावा खंड शिक्षा अधिकारी व जिला समन्वयक नियमित रूप से विद्यालयों का औचक निरीक्षण करके व्यवस्था को देखेंगे। जिसकी रिपोर्ट शासन स्तर पर बैठे अधिकारियों के पास भेजी जायेगी।

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