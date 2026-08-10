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Hathras News: साहब! बड़ी कठिन है डगर स्कूल की...

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: कंपोजिट स्कूल नगला अलिया के जर्जर मार्ग पर होता जलभरावकंपोजिट स्कूल नगला अलिया के जर्जर मार्ग पर होता जलभराव र्जर सड़क पर होता कीचड़ फोटो 34 डॅा. विप

Hathras News: साहब! बड़ी कठिन है डगर स्कूल की...

Hathras News: हाथरस, संवाददाता। कंपोजिट स्कूल नगला अलिया के विद्यार्थियों के स्कूल की डगर काफी कठिन है। जर्जर रास्ते पर कीचड़ जमा होने से स्कूल आने-जाने में विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे विद्यालय की छात्र संख्या पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नगला अलिया के कंपोजिट स्कूल का रास्ता लंबे समय से जर्जर है। बारिश की वजह से यहां होकर गुजर पाना भी मुश्किल हो रहा है। विद्यार्थियों को इसी भरे रास्ते पर होकर स्कूल जाना पड़ता है। इससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों के कीचड़ में गिर जाने का डर बना रहता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों को भी इस रास्ते से होकर जाना काफी मुश्किल हो जाता है।

सबसे ज्यादा परेशानी पैदल चलने वालों को होती है। दो पहिया वाहन चालकों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है। कई बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

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