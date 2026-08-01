Hathras News: बाबुलनाथ महादेव के हुए बाबा बर्फानी के श्रंगार
Hathras News: बाबुलनाथ महादेव मंदिर में किए गए बाबा बर्फानी के श्रंगार। बाबुलनाथ महादेव के हुए बाबा के श्रंगारबाबुलनाथ महादेव के हुए बाबा के श्रंगारबाबुलनाथ महादे
Hathras News: हाथरस। सावन माह की शुरुआत के साथ शिव मंदिरों में भक्ति की बयार बह रही है। भगवान भेालेनाथ के अलग अलग व्यंजनों का भोग लगाया जा रहा है। भव्य श्रगार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शहर के बाबुलनाथ महादेव मंदिर में बाबा बर्फानी के श्रंगार किए। शाम से देर रात तक बाबा के दर्शनों के लिए श्रध्दालुओं की खासी भीड़ रही। मंदिर में देर रात तक भजन कीर्तन का दौर चला।
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