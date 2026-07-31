Hathras News: दूधिया से तमंचे के बल पर मोबाइल व नकदी छीने
Hathras News: - कोतवाली चंदपा क्षेत्र के मीतई बिजलीघर की घटनादूध डालने जा रहे दूधिया को कोतवाली चंदपा क्षेत्र के मीतई बिजलीघर के निकट घेरकर उससे तमंचे के बल पर मोबा
Hathras News: हाथरस, संवाददाता। दूध डालने जा रहे दूधिया को कोतवाली चंदपा क्षेत्र के मीतई बिजलीघर के निकट घेरकर उससे तमंचे के बल पर मोबाइल व नकदी छीनने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित दूधिया ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। देवेश निवासी गांव गढी पत्ती बनारसी ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा है कि वह अपने गांव से हाथरस दूध डालने जा रहा था। उसने कहा है कि मीतई बिजलीघर से पहले पैट्रोल पंप के पास श्यामू, विष्णु पुत्रगण हरिओम निवासी गढी पत्ती वनारसी व यश पुत्र निवासी गांव संटीकरा थाना चंदपा व एक अज्ञात व्यक्ति स्पेलेडर व बुलेट बाइक से आए और उसे लात मार कर जमीन पर गिरा दिया।
देवेश ने बातया कि आरोपियों ने उसकी कनपटी पर तमंचा रखकर उससे मोबाइल व आठ हजार रूपए छीन लिए। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गए।
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