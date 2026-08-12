Hathras News: बाल श्रम रोकने के लिए नौ बच्चों को किया गया चिहिंत
Hathras News: शहर के घंटाघर पर चेकिंग अभियान में मौजूद बाल श्रम अधिकारी व अन्य। बाल श्रम रोकने के लिए बच्चों को किया गयाबाल श्रम रोकने के लिए बच्चों को किया गयाबाल
Hathras News: हाथरस। बाल श्रम रोकने के लिए श्रम विभाग के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में श्रम प्रवर्तन अधिकारी के नेतृत्व में शहर के धंटाघर सहित मुख्य बाजारों में दुकानों अन्य प्रतिष्ठानों पर चेकिंग की। इस दौरान नौ बच्चों को चिहिंत किया गया। दुकानदारों को नोटिस दिया गया। इससे बाजार के दुकानदारेां में खलबली मची रही। जिले में बाल श्रम थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुकानदारेां व अन्य प्रतिष्ठान संचालकों के द्वारा आर्थिक लाभ के लिए छोटे बच्चों से काम कराया जा रहा है। इस कारण जिले में बालश्रम पूरी तरह रुक नहीं पा रहा है।
इसी क्रम में श्रम प्रवर्तन अधिकारी सतेंद्र मिश्र,श्रम प्रवर्तन अधिकारी दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में शहर के घंटाघर, बैनीगंज, नजिहाई बाजार आदि मुख्य बाजारों में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान परचून, मिठाई आदि की दुकानों पर काम करते हुए नौ बच्चों को चिहिंत किया गया। दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया। साथ ही बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। इन दुकानदारों पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। इस मौके पर प्रेम सिंह, सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार, कांस्टेबल सूर्यकांत के अलावा अन्य विभागीय कर्मी मौजूद रहे।
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