Hathras News: पुरानी रंजिश में दंपति पर जानलेवा हमला, वीडियो वायरल

Hathras News: हाथरस, संवाददाता। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के नगला बरी में पुरानी रंजिश में रविवार को दंपति पर घर में घुसकर हमला कर दिया गया। हमलावरों पर दंपति को लाठी-डंडों से पीटने व फायरिंग करने का आरोप है। मारपीट में पति का पैर टूट गया। पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हुई है। दोनों का उपचार जिला अस्पताल में कराया गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगला बरी निवासी राजकुमार ने बताया कि गांव के कुछ लोगों से खेत में पानी छोड़ने को लेकर उसका पहले से विवाद चल रहा था।

रविवार सुबह इसी रंजिश के चलते आरोपी उसके घर पहुंच गए और गाली-गलौज के बाद हमला कर दिया। राजकुमार का आरोप है कि हमलावरों ने उसे और उसकी पत्नी निधि को लाठी-डंडों से पीटा। इस दौरान उस पर तमंचे से फायर करने की भी कोशिश की गई, लेकिन वह बाल-बाल बच गया। अचानक हुए हमले से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। मारपीट में घायल दंपति को परिजनों की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सक ने उनका उपचार किया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पीड़ित पक्ष ने इस मामले में कोतवाली में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।