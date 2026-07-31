Hathras News: मांगों को लेकर नारेबाजी कर संविदा कर्मियों ने किया प्रदर्शन

Hathras News: हाथरस। बिजली विभाग के संविदा और निविदा कर्मचारियों का अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा धरना-प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को जिले के अलग-अलग देहात क्षेत्र के विद्युत उपकेंद्रों के अलावा शहर से लगे लहरा स्थित 33/11 केवी उपकेंद्र पर संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले काफी संख्या में संविदा कर्मचारी एकत्रित हुए। संविदा कर्मचारियों ने सरकार और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लंबित मांगों के जल्द समाधान की मांग उठाते हुए धरना दिया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना था कि वे विषम परिस्थितियों में भी दिन-रात काम कर उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति आपूर्ति मुहैया कराते हैं। इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपकरण, सेवा संबंधी अधिकार और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। उनका आरोप है कि लंबे समय से समस्याएं उठाने के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया।