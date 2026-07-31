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Hathras News: मांगों को लेकर नारेबाजी कर संविदा कर्मियों ने किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: प्रदर्शन:मांगों को लेकर नारेबाजी कर संविदा कर्मियों ने किया प्रदर्शन मांगों को लेकर नारेबाजी कर संविदा कर्मियों ने किया प्रदर्शन मांगों को लेकर नारेबा

Hathras News: मांगों को लेकर नारेबाजी कर संविदा कर्मियों ने किया प्रदर्शन

Hathras News: हाथरस। बिजली विभाग के संविदा और निविदा कर्मचारियों का अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा धरना-प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को जिले के अलग-अलग देहात क्षेत्र के विद्युत उपकेंद्रों के अलावा शहर से लगे लहरा स्थित 33/11 केवी उपकेंद्र पर संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले काफी संख्या में संविदा कर्मचारी एकत्रित हुए। संविदा कर्मचारियों ने सरकार और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लंबित मांगों के जल्द समाधान की मांग उठाते हुए धरना दिया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना था कि वे विषम परिस्थितियों में भी दिन-रात काम कर उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति आपूर्ति मुहैया कराते हैं। इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपकरण, सेवा संबंधी अधिकार और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। उनका आरोप है कि लंबे समय से समस्याएं उठाने के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया।

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मांगें और सुरक्षा

संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को दौहराते हुए कहा कि वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करने, सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने, दुर्घटना बीमा, ईपीएफ (ईपीएफ) और ईएसआई (ईएसआई) जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। उनका कहना है कि नियमित कर्मचारियों की तुलना में संविदा कर्मियों को कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान यदि किसी संविदा कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो विभाग उनकी जिम्मेदारी नहीं लेता। ऐसे मामलों में कर्मचारियों और उनके परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो धरना-प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा और आने वाले दिनों में आंदोलन को और धार दी जाएगी。

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सामान्य प्रश्न

संविदा कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं?
संविदा कर्मचारियों ने वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करने, सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने, दुर्घटना बीमा, ईपीएफ, और ईएसआई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।
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