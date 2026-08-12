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Hathras News: ब्लाक प्रमुख ने शिव महापुराण में व्यासगद्दी का किया पूजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: गांव अर्जुनपुर में ब्लाक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय का स्वागत करते आयोजक। ब्लाक प्रमुख ने शिव महापुराण व्यासगद्दी का किया पूजनब्लाक प्रमुख ने शिव महापुर

Hathras News: ब्लाक प्रमुख ने शिव महापुराण में व्यासगद्दी का किया पूजन

Hathras News: हाथरस। मुरसान के गांव अर्जुनपुर में शिव महापुराण कथा के समापन के मौके पर ब्लॉक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय ने व्यास गद्दी की पूजा अर्चना की। इस मौके पर कथा के आयोजकों ने रामेश्वर उपाध्याय का फूल माला पहनाकर दुपट्टा पहनाकर राधा कृष्ण की प्रतीमा भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर रामेश्वर उपाध्याय ने कहा कि श्री शिव महापुराण कथा का अनुसरण करने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हम सभी को धार्मिक कार्य कराने चाहिए। धार्मिक कार्य कराने से हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। और मन प्रसन्न रहता है। कार्यक्रम में राजवीर मुखिया, नत्थी काका, कन्हैया लाल, प्रेमशंकर शर्मा, गुड्डू फौजी, राजेन्द्र कौशिक, रवि दुबे, नारायण हरि शर्मा, राकेश दुबे, गौरव दुबे, कन्हैया दुबे, विजय दुबे आदि रहे।

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