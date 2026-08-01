Hathras News: समस्याओं को सुन गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर रहे जोर: मंडलायुक्त

Hathras News: सासनी: तहसील सासनी में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए मंडलायुक्त संगीता सिंह़ ने जिलाधिकारी अतुल वत्स व पुलिस अधीक्षक चिरंजीवनाथ सिन्हा के साथ जनसुनवाई करते हुए फरियादियों की शिकायतों को सुना। समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने कहा कि तहसील समाधान दिवस में प्राप्त होने वाली सामान्य शिकायतों का समाधान संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध रूप से करने के निर्देश दिए। ताकि आमजन को अपनी शिकायत लेकर उच्चाधिकारियों के पास न जाना पड़े। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें तथा शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान न होने दें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तहसील समाधान दिवस में निस्तारित प्रकरणों के शिकायतकर्ताओं से स्वयं अथवा संबंधित माध्यम से संपर्क कर यह सुनिश्चित किया जाए कि वे वास्तव में समाधान से संतुष्ट हैं या नहीं। यदि शिकायतकर्ता असंतुष्ट मिलता है तो यह संबंधित अधिकारी की कार्यप्रणाली की कमी को दर्शाता है। उन्होंने निर्देशित किया कि केवल पोर्टल पर निस्तारण अंकित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता की वास्तविक संतोषी सुनिश्चित करना प्रत्येक अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि कोई विशिष्ट अथवा जटिल प्रकरण, जैसे एक से अधिक जनपदों से संबंधित भूमि विवाद अथवा अन्य तकनीकी समस्या सामने आए, तो उसे तत्काल उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाकर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता, संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व के साथ लेते हुए उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें।