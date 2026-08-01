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Hathras News: समस्याओं को सुन गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर रहे जोर: मंडलायुक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: मंडलायुक्त ने सासनी तहसील में सम्पूर्ण समाधान दिवस में सुनी जनसमस्याएं समस्याओं को सुन गुणवत्तापूर्ण निस्तारण रहे जोर: मंडलायुक्तसमस्याओं को सुन गुणवत

Hathras News: समस्याओं को सुन गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर रहे जोर: मंडलायुक्त

Hathras News: सासनी: तहसील सासनी में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए मंडलायुक्त संगीता सिंह़ ने जिलाधिकारी अतुल वत्स व पुलिस अधीक्षक चिरंजीवनाथ सिन्हा के साथ जनसुनवाई करते हुए फरियादियों की शिकायतों को सुना। समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने कहा कि तहसील समाधान दिवस में प्राप्त होने वाली सामान्य शिकायतों का समाधान संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध रूप से करने के निर्देश दिए। ताकि आमजन को अपनी शिकायत लेकर उच्चाधिकारियों के पास न जाना पड़े। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें तथा शिकायतकर्ता को अनावश्यक रूप से परेशान न होने दें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तहसील समाधान दिवस में निस्तारित प्रकरणों के शिकायतकर्ताओं से स्वयं अथवा संबंधित माध्यम से संपर्क कर यह सुनिश्चित किया जाए कि वे वास्तव में समाधान से संतुष्ट हैं या नहीं। यदि शिकायतकर्ता असंतुष्ट मिलता है तो यह संबंधित अधिकारी की कार्यप्रणाली की कमी को दर्शाता है। उन्होंने निर्देशित किया कि केवल पोर्टल पर निस्तारण अंकित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता की वास्तविक संतोषी सुनिश्चित करना प्रत्येक अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि कोई विशिष्ट अथवा जटिल प्रकरण, जैसे एक से अधिक जनपदों से संबंधित भूमि विवाद अथवा अन्य तकनीकी समस्या सामने आए, तो उसे तत्काल उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाकर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता, संवेदनशीलता एवं उत्तरदायित्व के साथ लेते हुए उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें।

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पेंशन से संबंधित समस्याएं

पेंशन से संबंधित एक प्रकरण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कई बार लाभार्थी के खाते में धनराशि पहुंच जाती है, किंतु उसे इसकी जानकारी नहीं हो पाती। मंडलायुक्त ने जनपद में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे नवाचारों की सराहना करते हुए कहा कि प्रत्येक नई पहल से सीख लेने और उसे अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने-अपने क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित करें, सफल मॉडलों का अध्ययन कर उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप लागू करें तथा सुशासन की अवधारणा को और अधिक प्रभावी बनाते हुए जनसामान्य को बेहतर एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। तहसील समाधान दिवस के समापन पर जिलाधिकारी ने मंडलायुक्त को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा तथा प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए। मंडलायुक्त द्वारा रचित द्वितीय पुस्तक ‘‘फायर इन द सेमल ट्री’’ के प्रकाशन पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने बधाई दी। तहसील समाधान दिवस में सासनी तहसील में कुल 53 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 09 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।

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FAQ

सम्पूर्ण समाधान दिवस का उद्घाटन किसने किया?
सम्पूर्ण समाधान दिवस का उद्घाटन मंडलायुक्त संगीता सिंह ने किया।
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