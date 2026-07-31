Hathras News: कांवड मार्ग से पालिका ने अतिक्रमण हटाए, नोकझोंक
Hathras News: सिकंदराराऊ में कावड़ यात्रा के दौरान कांवड यात्रियों को परेशानियों से बचाने के लिए नगर पालिका ने जेसीबी से रास्ते पर अतिक्रमण हटाया। अभियान के दौरान स्थानीय दुकानदारों और अधिशासी अधिकारी के बीच नोक झोंक हुई। भविष्य में अतिक्रमण न करने के लिए सख्त चेतावनी दी गई।
Hathras News: सिकंदराराऊ। कावड़ यात्रा को लेकर किसी भी प्रकार की रास्ते में कांवड यात्रियों को परेशानी ना हो उसको लेकर पंत चौराहे से कासगंज रोड एटा रोड पर नगर पालिका तक जीटी रोड पर नगर पालिका द्वारा जेसीबी से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान अतिक्रमण व गंदगी को लेकर अधिशासी अधिकारी व दुकानदारों में नोक झोंक हुई। जानकारी के अनुसार यह अभेयान नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी संदीप कुमार के नेतृत्व में चलाया गया। टीम ने कासगंज रोड, एटा रोड सहित विभिन्न प्रमख कांवड मार्गों का निरीक्षण किया। इस दौरान नालों सार्वजनिक स्थलों और मार्गों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया।
अभियान के दौरान दुकानदारों और स्थानीय लोगो को भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी दी गर्ड। अधिशासी अधिकारी संदीप कमार ने बताया कि मार्गों को पूरी तरह बाधामुक्त बनाया ज रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा के अनरूप यात्रा में व्यवधान उत्पन्न करने या दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी इस अभियान में नगर पालिका कर्मचारियों के साथ पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। अधिकारियों ने मार्गों का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था से ठीक करने के निर्देश दिए।
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