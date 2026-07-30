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Hathras News: संत रविदास जयंती पर मातेश्वरी भद्रकाली शक्तिपीठ में स्वच्छता अभियान, 65 दीप जलाए।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: मां भद्रकाली मंदिर पर दीप चलाते लोग संत रविदास जयंती पर मातेश्वरी शक्तिपीठ में स्वच्छता अभियान,संत रविदास जयंती पर मातेश्वरी शक्तिपीठ में स्वच्छता अभि

Hathras News: संत रविदास जयंती पर मातेश्वरी भद्रकाली शक्तिपीठ में स्वच्छता अभियान, 65 दीप जलाए।

Hathras News: सहपऊ। संत रविदास जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को सहपऊ कस्बा स्थित प्राचीन मातेश्वरी भद्रकाली शक्तिपीठ मंदिर परिसर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वच्छता एवं दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम सरकार के निर्देशानुसार आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर की साफ-सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छता अभियान के उपरांत मंदिर प्रांगण में 65 दीपक प्रज्वलित कर संत रविदास के आदर्शों को स्मरण किया गया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी का अंगवस्त्र एवं पटका पहनाकर सम्मान किया गया। उपस्थित वक्ताओं ने संत रविदास जी के जीवन, उनके सामाजिक समरसता, समानता और मानव सेवा के संदेश पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं।कार्यक्रम

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में भाजपा जिला मंत्री मथुरा प्रसाद गौतम, मंडल अध्यक्ष संदीप शाह सिसोदिया, धैर्य गौतम, गौरव सिसोदिया, प्रदीप जी सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु मौजूद रहे। सभी ने समाज में स्वच्छता, सद्भाव और सामाजिक एकता का संदेश देते हुए संत रविदास जी के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

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