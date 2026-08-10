Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hathras News: बुजुर्गो संग संकल्प सेवा फाउंडेशन ने मनाया हरियाली तीज उत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
Follow us on Google News
share

Hathras News: मीतई वृध्दा आश्रम में हरियाली तीज उत्सव में मौजूद बुजुर्ग व संकल्प सेवा फाउंडेशन के पदाधिकारी। बुजुर्गो संग संकल्प सेवा फाउंडेशन मनाया हरियाली तीज उत

Hathras News: बुजुर्गो संग संकल्प सेवा फाउंडेशन ने मनाया हरियाली तीज उत्सव

Hathras News: हाथरस। त्योहार हिंदू संस्कृति की जान हैं। श्रावण माह की शुरुआत के साथ ब्रज की देहरी पर हरियाली तीज का उल्लास नजर आ रहा है। इसी क्रम में रविवार को संकल्प सेवा फाउंडेशन के तत्वावधान में मीतई स्थित वृध्दा आश्रम में हरियाली तीज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भजन संध्या का आयोजन हुआ। बुजुर्ग महिलाओं को मांग टीका पहनाने के साथ मेंहदी लगाई गई। बुजुर्गो से व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इस मौके पर संस्था के संस्थापक अभिमन्यु भारद्वाज ने कहा कि यह एक ऐसी संस्था है। सभी सदस्य इसके ह्दय हैं। सभी पदाधिकारी कार्यक्रमों को उत्साह व उल्लास के साथ मनाते हैं।

ये भी पढ़ें:Hathras News: 15 से ब्रज की देहरी पर बहेगी भक्ति की बयार होगा रेवती मइया मेले का आयोजन

इस मौके पर शालिन भारद्वाज, संत कुमार गौड, मोहित गौड, मनीभूषण भारद्वाज, कमलेश भारद्वाज, योगेश भारद्वाज, सौरभ जैन रानू, ऋचा जैन, सौरभ शर्मा, शीलू जैन, आकाश ठाकुर, हरिकेश रावत, पुनीत जैन, शिप्रा पोद्दार, राहुल उपाध्याय, वरुण गौड, मनोज शर्मा, रोहित कुमार आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Agra News: हरियाली तीज उत्सव में झलकी परंपरा और उल्लास की छटा
ये भी पढ़ें:Delhi News: मुख्यमंत्री ने महिलाओं के साथ मनाया हरियाली तीज का उत्सव
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।