Hathras News: बुजुर्गो संग संकल्प सेवा फाउंडेशन ने मनाया हरियाली तीज उत्सव
Hathras News: मीतई वृध्दा आश्रम में हरियाली तीज उत्सव में मौजूद बुजुर्ग व संकल्प सेवा फाउंडेशन के पदाधिकारी। बुजुर्गो संग संकल्प सेवा फाउंडेशन मनाया हरियाली तीज उत
Hathras News: हाथरस। त्योहार हिंदू संस्कृति की जान हैं। श्रावण माह की शुरुआत के साथ ब्रज की देहरी पर हरियाली तीज का उल्लास नजर आ रहा है। इसी क्रम में रविवार को संकल्प सेवा फाउंडेशन के तत्वावधान में मीतई स्थित वृध्दा आश्रम में हरियाली तीज का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भजन संध्या का आयोजन हुआ। बुजुर्ग महिलाओं को मांग टीका पहनाने के साथ मेंहदी लगाई गई। बुजुर्गो से व्यंजनों का लुत्फ उठाया। इस मौके पर संस्था के संस्थापक अभिमन्यु भारद्वाज ने कहा कि यह एक ऐसी संस्था है। सभी सदस्य इसके ह्दय हैं। सभी पदाधिकारी कार्यक्रमों को उत्साह व उल्लास के साथ मनाते हैं।
इस मौके पर शालिन भारद्वाज, संत कुमार गौड, मोहित गौड, मनीभूषण भारद्वाज, कमलेश भारद्वाज, योगेश भारद्वाज, सौरभ जैन रानू, ऋचा जैन, सौरभ शर्मा, शीलू जैन, आकाश ठाकुर, हरिकेश रावत, पुनीत जैन, शिप्रा पोद्दार, राहुल उपाध्याय, वरुण गौड, मनोज शर्मा, रोहित कुमार आदि मौजूद रहे।
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