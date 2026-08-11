Hathras News: देशभक्ति के रंग में रंगा बाजार जगह जगह सजे तिरंगा

स्वतंत्रता दिवस की तैयारी

शनिवार को शहर में प्रमुख बाजारों व स्कूल कॉलेजों में ध्वजा रोहण होगा। वहीं मिठाई की दुकानों पर भी आर्डर के अनुसार मिठाई तैयार की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर बाजारों में पारंपरिक खादी के झंडे ही नहीं कागज के झंडे भी मिल रहे हैं। बच्चों के लिए गणतंत्र दिवस के स्टीकर, बैज, रिस्ट बैंड बाजार में उपलब्ध है। युवाओं के लिए टीशर्ट टोपी के साथ जय हिंदी और भारत माता की जय लिखे पटके भी बाजार में बिक रहे हैं। बाइक, ओर कार के डेसबोर्ड के लिए छोटे स्टैंड वाले तिरंगे झंडे की इन दिनों मांग में है। देशभक्ति वाले स्टीकर्स, बैज, बच्चों की पहली पंसद बनी हुई है। टीशर्ट 150 रुपये, पटका की शुरुआत बीस रुपये हैं। वहीं स्वंतंत्रता दिवस के मौके पर शहर के रामलीला मैदान, बैनीगंज, घंटाघर आदि स्थानों पर ध्वजा रोहण होगा। इसके अलावा एआरटीओ, बिजली, रोडवेज, मंडी, पुलिस लाइन, डीएम कार्यालय आदि स्थानों पर ध्वजा रोहण होगा। वहीं मिठाई की दुकानों पर लड्डू, बूंदी आदि के आर्डर पहुंच रहे हैं। आर्डर के अनुसार दुकानदार मिठाई की तैयारियों में जुटे हुए हैं.