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Hathras News: देशभक्ति के रंग में रंगा बाजार जगह जगह सजे तिरंगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: बाजार में बिकने के लिए सजे तिरंगा झंडेदेशभक्ति के रंग में रंगा जगह जगह सजे तिरंगादेशभक्ति के रंग में रंगा जगह जगह सजे तिरंगादेशभक्ति के रंग में रंगा

Hathras News: देशभक्ति के रंग में रंगा बाजार जगह जगह सजे तिरंगा

Hathras News: हाथरस। स्वतंत्रता दिवस को लेकर बाजारों में देशभक्ति कर रंग चढ़ने लगा है। दुकानों में चारों ओर केसरिया, सफेद और हरे रंग की छटा बिखरी हुई है। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के साथ बैज, रिस्ट बैंड, टीशर्ट पटको की मांग में ईजाफा हो गया है।

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स्वतंत्रता दिवस की तैयारी

शनिवार को शहर में प्रमुख बाजारों व स्कूल कॉलेजों में ध्वजा रोहण होगा। वहीं मिठाई की दुकानों पर भी आर्डर के अनुसार मिठाई तैयार की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर बाजारों में पारंपरिक खादी के झंडे ही नहीं कागज के झंडे भी मिल रहे हैं। बच्चों के लिए गणतंत्र दिवस के स्टीकर, बैज, रिस्ट बैंड बाजार में उपलब्ध है। युवाओं के लिए टीशर्ट टोपी के साथ जय हिंदी और भारत माता की जय लिखे पटके भी बाजार में बिक रहे हैं। बाइक, ओर कार के डेसबोर्ड के लिए छोटे स्टैंड वाले तिरंगे झंडे की इन दिनों मांग में है। देशभक्ति वाले स्टीकर्स, बैज, बच्चों की पहली पंसद बनी हुई है। टीशर्ट 150 रुपये, पटका की शुरुआत बीस रुपये हैं। वहीं स्वंतंत्रता दिवस के मौके पर शहर के रामलीला मैदान, बैनीगंज, घंटाघर आदि स्थानों पर ध्वजा रोहण होगा। इसके अलावा एआरटीओ, बिजली, रोडवेज, मंडी, पुलिस लाइन, डीएम कार्यालय आदि स्थानों पर ध्वजा रोहण होगा। वहीं मिठाई की दुकानों पर लड्डू, बूंदी आदि के आर्डर पहुंच रहे हैं। आर्डर के अनुसार दुकानदार मिठाई की तैयारियों में जुटे हुए हैं.

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तिरंगा यात्रा की घोषणा

तिरंगा यात्रा में बाइक रैली में दिखेगी मातृशक्ति की झलक। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एडीएचआर के द्वारा तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी। बाइक रैली में मातृशक्ति की झलक दिखेगी। एडीएचआर के द्वारा तिरंगा बाइक रैली को लेकर लोगों को सोशल मीडिया के जरिए निमंत्रण दिया जा रहा है। बाइक रैली में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की जा रही है।

FAQs

स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में बाजार में क्या बिक रहा है?
बाजार में तिरंगे के साथ बैज, रिस्ट बैंड, टीशर्ट, और कागज के झंडे बिक रहे हैं।
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