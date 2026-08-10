Hathras News: मकान का बरामदा भरभराकर गिर, दो लोग घायल

Hathras News: हसायन।क्षेत्र के गांव कटाई में रविवार को अचानक एक मकान के अगले हिस्से के भरभराकर गिर से दो व्यक्ति घायल हो गए। दोनों घायल व्यक्तियों को बेहतर उपचार के लिए अलीगढ़ ले जाया गया है। घटनाक्रम के बारे में गांव के ग्रामीणों ने मोबाइल से प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दे दी है। इन्तियाज अली पुत्र बाजिद अली निवासी गांव कटाई अपने गांव के ही एजाज अली बेग पुत्र उम्रदराज अली के साथ रविवार को अपने मकान के बने बाहरी हिस्से के बरामदे में बैठे हुए थे। तभी अचानक मकान का अगला हिस्से में बना हुआ बरामद कुछ दिन से हो रही बरसात के मौसम रविवार को धूप निकलते ही भरभराकर गिर गया।

बरामदे के अचानक गिर की वजह से बरामदे में बैठे हुए इन्तियाज अली व एजाज अली बेग मलवा गिरने की वजह से शरीर के हिस्से में चोट लग जाने की वजह से घायल हो गए। बरामदे के गिर जाने की तेज आवाज सुनकर ग्रामीणों व परिजनों ने मौके पर पहुंचकर मलवा को हटाए जाने के बाद दोनों घायलों निकालकर उपचार के लिए ले जाया गया। घटनाक्रम की जानकारी कृष्णकांत, भोला पंडित, अधिवक्ता इफराक अली बेग निवासी बपंडई ने दी। कृष्णकांत,अधिवक्ता इफराक अली बेग,भोला पंडित ने बताया कि दोनों घायलों को उपचार के लिए अलीगढ के मेडिकल कालेज भर्ती कराया गया है। जहां उपचार के बाद भी हालत गंभीर बनी हुई है। घटनाक्रम के बारे में ग्रामीणों ने प्रशासन को जानकारी देते हुए अवगत कराया। एसडीएम धर्मेन्द्र सिंह चौहान के दिशानिर्देश पर तत्काल लेखपाल को मौके पर भेजकर निरीक्षण कराया।---