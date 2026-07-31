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Hathras News: खेत पर घूमने गई महिला से मारपीट व अभद्रता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: हाथरस के एक गांव में एक महिला के साथ खेत में मारपीट और अभद्रता की घटना हुई। महिला अपने पति और ननद के साथ अपने प्लॉट पर गई थी। चार नामजद आरोपियों ने उन पर हमला किया और अभद्रता की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hathras News: खेत पर घूमने गई महिला से मारपीट व अभद्रता

Hathras News: हाथरस। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के एक गांव में खेत पर घूमने गई एक महिला के साथ मारपीट व अभद्रता का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज कराते हुए पीड़िता ने कहा है कि वह अपने पति और ननद के साथ अपने प्लाट पर गई थी। इसी दौरान गांव के ही चार नामजद व कुछ अज्ञात आरोपी वहां पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पीड़ता, उसकी ननद और पति के साथ मारपीट की। इस दौरान आरोपियों ने पीड़िता से अभद्रता भी की। शोर मचाने पर भीड़ एकत्रित होता देख आरोपी मौके से भाग गए।

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पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

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