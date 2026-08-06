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Hathras News: महिला को डंसा तो सांप को अस्पताल लेकर पहुंची महिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाथरस
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Hathras News: जिला अस्पताल में डब्बे में बंद सांप दिखाते लोगसर्पदंश में जख्मी महिला का जिला अस्पताल में होता उपचार - सांप देखकर अस्पताल स्टाफ में मची खलबली

Hathras News: महिला को डंसा तो सांप को अस्पताल लेकर पहुंची महिला

Hathras News: हाथरस, संवाददाता। कोतवाली इगलास क्षेत्र के गांव मलिक में बुधवार को महिला को सांप ने डंस लिया। इस पर महिला ने सांप को पकड़ कर प्लास्टिक के डब्बे में बंद लिया। इसके बाद परिजनों के साथ सांप को लेकर जिला अस्पताल पहुंच गई। सांप देखकर अस्पताल स्टाफ में खलबली मच गई। स्टाफ ने तुरंत ही महिला का उपचार शुरू कर दिया। जनपद अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र के गांव मलिक निवासी चमनेश पत्नी विपिन बुधवार को चाय बनाने के लिए उपले निकाल रही थी। अचानक उपलों में से सांप निकल आया। सांप ने महिला को डंस लिया। डंसने के बाद भी महिला हिम्मत दिखाते हुए सांप को पकड़ लिया और डब्बे में बंद कर दिया।

मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। मामले की जानकारी होते ही परिजनों के होश उड़ गए। परिजन महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आए। महिला अपने साथ डिब्बे बंद सांप को भी ले आई। महिला का कहना था कि किस सांप ने उसे डंसा है यह दिखाने के लिए वह सांप को अपने साथ लेकर आई है। काफी देर तक अस्पताल स्टाफ में खलबली मची रही। बाद में महिला का उपचार किया गया। हालत में सुधार होने पर चिकित्सक ने उसे घर भेज दिया।

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