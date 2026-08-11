Hathras News: कृमि मुक्त दिवस पर विद्यार्थियों को खिलाई एल्वेन्डाजोल
Hathras News: विद्यापीठ इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों को एल्वेन्डाजोल खिलाता स्टाफ विद्यापीठ इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों को एल्वेन्डाजोल खिलाता स्टाफ सासनी, संव
Hathras News: सासनी, संवाददाता। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर सोमवार को कस्बा के विद्यापीठ इंटर कॉलेज में छात्र-छात्राओं को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई। कार्यक्रम प्रधानाचार्य डॉ. राजीव कुमार अग्रवाल के निर्देशन में हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों को कृमि संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। प्रधानाचार्य डॉ. राजीव कुमार अग्रवाल ने कहा कि मिट्टी से फैलने वाले कृमि संक्रमण बच्चों में आम समस्या है। संक्रमण के कारण शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा आती है। इससे कुपोषण, एनीमिया और बच्चों के मानसिक व शारीरिक विकास पर असर पड़ सकता है। इसका प्रभाव बच्चों की पढ़ाई और जीवन की गुणवत्ता पर भी पड़ता है।
उन्होंने बताया कि कृमि संक्रमण होने पर त्वचा पर लार्वा के प्रवेश वाले स्थान पर तेज खुजली, लालिमा और सूजन हो सकती है। इसके अलावा उल्टी, भूख कम लगना, हल्का बुखार, सांस लेने में परेशानी, रुक-रुककर खांसी, पेट दर्द, अफरा, कब्ज अथवा दस्त की शिकायत हो सकती है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने और हाथों को साबुन से धोने की अपील की। इस दौरान अरुण कुमार कौशिक, संजय कुमार, राजीव कुमार, भारत सिंह, प्रियंका, विनय कुमार, नीरज गुप्ता, अशोक कुमार, महेंद्र प्रकाश सैनी, मुकेश दिवाकर, हनी वशिष्ठ, शिवानी, शिवम कुशवाहा, सतीश कुमार, यश कुशवाहा, जितेंद्र कुशवाहा समेत छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
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