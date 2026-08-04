Hathras News: अपने गांव के बच्चों की मदद को आगे आये संदीप

Hathras News: हाथरस। गांव जोगिया निवासी एडवोकेट संदीप कुमार सिंह लगातार जरुरतमंदों की मदद करते आ रहे है। अब उन्होंने हिन्दुस्तान ओलंपियाड परीक्षा के लिए अपने ही गांव के संवलियन विद्यालय जोगिया के 51 बच्चों का जिम्मा उठाया है। ताकि उनके गांव के बच्चे हाथरस का नाम रोशन कर सके। संदीप कुमार सिंह एडवोकेट गांव जोगिया के रहने वाले है। उनके पिताजी महेश चंद चिट्र फण्ड सोसायटी में वरिष्ठ लिपिक के पद से सेवानिवृत हुए। वर्तमान में उनका इगलास रोड पर अनन्या फार्म हाउस संचालित है। उन्होंने गरीब, असहाय और मजदूर वर्ग के लोगों को न्याय सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके इसके लिए वह अपने पिताजी के कहने पर वकालात के पेशे में आये।

आजकल संदीप सिंह लगातार लोगों को न्याय दिला रहे है। अगर किसी गरीब के पास कोई पैसा नहीं होता है तो उसका खर्चा भी अपने पास ही करते है। खासबात यह हैकि पारवारिक विवादों में वह व्यक्गित रुप से दिलचस्पी लेकर समझौते करा रहे है। अब तक वह तमाम परिवारों को उजड़ने से बचा चुके है। इतना ही नहीं अगर कोई गरीब निर्धन व्यक्ति होता है तो उसकी बेटी की शादी के लिए निशुल्क गेस्ट हाउस उपलब्ध कराते है। संदीप सिंह का कहना है कि हिन्दुस्तान की यह पहल बहुत अच्छी है। समाजसेवियों को इस काम में आगे आना चाहिए। ज्यादा नहीं तो वह अपने आसपास के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का जिम्मा उठाए और हिन्दुस्तान ओलंपियाड में बच्चों को प्रतिभाग कराए। संदीप सिंह का कहना है कि वह आगे भी इस तरह के कामों में मदद करते रहेंगे।