Hathras News: एडीजी ने कांवड़ियों को वितरित कीं रिफलैक्टिंग जैकेट
Hathras News: एडीजी ने कांवड़ियों को वितरित कीं रिफलैक्टिंग जैकेटएडीजी ने कांवड़ियों को वितरित कीं रिफलैक्टिंग जैकेटएडीजी ने कांवड़ियों को वितरित कीं रिफलैक्टिंग जैकेट
Hathras News: हाथरस, संवाददाता। एडीजी ने कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया। कांवडि़यों के लिए सुरक्षा व्यवस्था व सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कांवड़ियों को रिफलेक्टिंग जैकेट भी वितरित कीं। अपर पुलिस महानिदेशक एसके भगत द्वारा कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा के दृष्टिगत लगाए गए शिविरों व सेवा कैंपों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कांवड़ियों की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा के लिए मार्ग पर की गई पुलिस व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंध एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कांवड़ियों की सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा कांवड़ियों को रिफ्लेक्टर जैकेट वितरित की गईं।
रिफ्लेक्टर जैकेट रात्रि में वाहन चालकों को दूर से ही कांवड़ियों की उपस्थिति का संकेत देने में सहायक होती हैं। इससे उनकी दृश्यता बढ़ती है और दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सकता है। एडीजे ने कांवड़ियों से बात भी की। इस दौरान एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा, अपर पुलिस अधीक्षक रमानंद कुशवाहा आदि मौजूद रहे।
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