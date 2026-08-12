Hathras News: सिकंदराराऊ में कार ने कांवरियों को रौंदा, तीन घायल

Hathras News: सिकंदराराऊ। कासगंज रोड स्थित कोतवाली क्षेत्र के गांव हबीबपुर के समीप मंगलवार की सुबह सोरों से कावड़ लेकर राजस्थान जा रहे तीन बाइक सवार कांवरियों को फॉर्च्यूनर कार ने रौंद दिया जिसके चलते तीन युवक घायल हो गये। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को तुरंत जीप में बैठाकर उपचार के लिए सीएचसी लेकर आ गई। जहां मौजूद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद कांवरियों को डिस्चार्ज कर दिया। कांवरियों के साथ हुए हादसे को लेकर स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गया और कासगंज रोड पर वहानों के आवागमन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन कराने मे जुट गया।

जानकारी के अनुसार सोरों से कांवड लेकर राम किशोर पुत्र मिश्रीलाल, महेश पुत्र रामजीलाल तथा हेतराम पुत्र हर ज्ञान सोरों से कांवड लेकर दौसा राजस्थान जा रहे थे। जैसे ही हबीबपुर के समीप पहुंचे। इस दौरान सामने से गलत दिशा में आ रही काली फॉर्च्यूनर कार ने डीजे के पीछे चल रहे बाइक सवार कांवरियों को रौद दिया। जिसकी चलते तीनों कांवरिया घायल हो गये। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी शिवकुमार शर्मा तथा कस्बा इंचार्ज रामनरेश सिंह तुरंत मौके पर पहुंच गए। और घायलों को जीप में बैठाकर सीएचसी लेकर आए। जहां मौजूद डाक्टरों ने तुरंत आनन-फानन में कांवरियों का उपचार किया। सीओ अमित पाठक ने बताया कि कांवरियों को रौदने वाली ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर कार का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया है जिसके आधार पर गाड़ी की जांच की जा रही है।