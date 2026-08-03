Hathras News: युवक ने फंदे से लटककर दी जान
Hathras News: युवक ने फंदे से लटककर जानयुवक ने फंदे से लटककर जानयुवक ने फंदे से लटककर जानयुवक ने फंदे से लटककर जानयुवक ने फंदे से लटककर जानयुवक ने फंदे से लटककर जान
Hathras News: सहपऊ। थाना क्षेत्र के गांव नगला बिहारी में रविवार सुबह एक 23 वर्षीय युवक का शव घर के कमरे में फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं फोरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। जानकारी के अनुसार, नगला बिहारी निवासी 23 वर्षीय शिशुपाल पुत्र दामोदर कुशवाह ने रविवार सुबह घर के एक कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता दामोदर ने बताया कि घटना से पहले खेत पर किसी बात को लेकर उसका विवाद हुआ था।
घर लौटने के बाद वह उन्हें खेत पर चलने की जिद करने लगा। मना करने पर उसने अपने माता-पिता और बहन को एक कमरे में बंद कर दिया। स्वयं दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। परिजनों के शोर मचाने पर पड़ोसियों ने बंद कमरे का दरवाजा खुलवाया। इसके बाद दूसरे कमरे का दरवाजा तोड़कर शिशुपाल को फंदे से नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक का माहौल है। क्षेत्राधिकारी जेएन अस्थाना ने बताया कि अभी तक इस संबंध में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों और अन्य तथ्यों के संबंध में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।