Hathras News: मां भद्रकाली के दर्शन कर गंगोत्री के लिए 21 डाक कांवड़िए रवाना
Hathras News: कांवडियों को रवाना करते लोग मां भद्रकाली के दर्शन कर के लिए 21 डाकमां भद्रकाली के दर्शन कर के लिए 21 डाकमां भद्रकाली के दर्शन कर के लिए 21 डाकमां भद्र
Hathras News: सहपऊ। सावन माह में भगवान शिव के प्रति आस्था और श्रद्धा का अनूठा उदाहरण बुधवार को देखने को मिला, जब सहपऊ कस्बे से 21 श्रद्धालुओं का जत्था गंगोत्री उत्तराखंड से डाक कांवड़ लाने के लिए रवाना हुआ। यात्रा पर निकलने से पहले सभी कांवड़ियों ने मां भद्रकाली मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया और यात्रा की सफलता की कामना की। श्रद्धालुओं ने बताया कि उनके दल द्वारा तीसरी बार डाक कांवड़ लाई जा रही है। इससे पहले वे दो बार हरिद्वार से डाक कांवड़ लेकर आ चुके हैं, लेकिन इस बार भगवान भोलेनाथ की कृपा से गंगोत्री से पवित्र गंगाजल लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
उनका कहना था कि गंगोत्री की यात्रा उनके लिए नया अनुभव होगा और इससे भगवान शिव के प्रति उनकी आस्था और अधिक मजबूत होगी। बुधवार सुबह करीब 11 बजे श्रद्धालुओं का जत्था गंगोत्री के लिए रवाना हुआ। इस दौरान परिजनों और नगरवासियों ने कांवड़ियों का स्वागत कर उनकी मंगलमय यात्रा की कामना की। यात्रा में सुग्रीव सिंह, नेत्रपाल, राहुल, मनोज, अशोक, कृष्ण, नीरज, सागर, अर्जुन, राघवेंद्र, सतीश सहित कुल 21 श्रद्धालु शामिल रहे। पूरे वातावरण में "बोल बम" और "हर-हर महादेव" के जयघोष गूंजते रहे, जिससे कस्बे का माहौल भक्तिमय हो गया।
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