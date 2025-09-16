तो क्या गंदगी और जलभराव के बीच होगा रावण का पुतला दहन

शहर में सार्वजनिक धार्मिक सभा के बैनतर तले आयोजित होने वाले श्रीराम लीला महोत्सव का रविवार को श्रीगणेश हो गया। 14 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले रामलीला महोत्सव के दौरान शहर के रामलीला मैदान स्थित बाड़े में मंचन किया जाएगा।

21 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान शहर में राम बारात, भगवान रामचंद्र जी महाराज की बारात, वन भ्रमण लीला, रावण पुतला दहन, काली प्रदर्शन और राजगद्दी जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। लेकिन शहर की बदहाल पड़ी सड़क, गंदगी और आगरा रोड स्थित रावण पुतला दहन स्थल एमजी पॉलीटेक्निक संस्थान के खेल मैदान पर गंदगी और जलभराव की समस्या बनी हुई है। गंदगी और जलभराव के बीच रामलीला महोत्सव के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को सफलता पूर्व संपन्न कराना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। सोमवार को हिन्दुस्तान के अभियान ‘बोले हाथरस’ के तहत टीम ने शहर के आगरा रोड स्थित एमजी पॉलीटेक्निक संस्थान के खेल मैदान पर पहुंचकर स्थानीय लोग और सार्वजनिक धार्मिक सभा के पदाधिकारियों से संवाद किया।

शहर में रामलीला महोत्सव का आयोजन करने वाली सार्वजनिक धार्मिक सभा के पदाधिकारियों ने सोमवार को हिन्दुस्तान टीम से बात करते हुए बताया कि बीते 175 साल से शहर में रामलीला महोत्सव का आयोजन होता है। शहर के कल्याण और सुख-समृद्धि को लेकर रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पूर्व में रामलीला में शहर के ही लोग मंचन किया करते थे। लेकिन अब वृंदावन की मशहर मंडली के कलाकारों द्वारा मंचन किया जाता है। 20 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव के तहत शहर के रामलीला मैदान स्थित रामलीला बाड़े में मंडली के कलाकारों द्वारा सुबह श्रीकृष्ण लीला और शाम को रामलीला का मंचन किया जाता है। रामलीला महोत्सव के दौरान राम बारात, हनुमान सवारी, प्रभु श्रीराम की वनयात्रा, काली प्रदर्शन झांकी, रावण पुतला दहन ओर भगवान रामचंद्र जी महाराज की राजगद्दी जैसे भव्य कार्यक्रम आयोजित होंगे।

लोगों ने बताया कि शहर में हर साल आयोजित होने वाले रामलीला महोत्सव के दौरान प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिलता है। इस दौरान सबसे बड़ी समस्या गंदगी की देखने को मिलती है। रावण पुतला दहन स्थल पर गंदगी और जलभराव की समस्या बनी हुई है। शहर के अंदर के बाजारों में बदहाल सड़क की भी समस्या बनी हुई है। सड़कों में जगह-जगह गड्ढे हो रहे हैं। रामलीला मैदान स्थित बाड़े के आस-पास ही कूड़ा-कचरे का ढेर लगा हुआ है। शहर के अधिकांश बाजारों की सड़क की स्थिति भी अच्छी नहीं है। कहीं सड़क में गहरे गड्ढे हो रहे हैं तो कहीं पुलिया क्षतिग्रस्त है। रावण पुतला दहन स्थल पर गंदगी और जलभराव की कई महीनों से समस्या बनी हुई है। इन सब चुनौती के बीच रामलीला महोत्सव का सफल आयोजन करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। प्रशासन और नगर पालिका परिषद द्वारा कोई सहयोग नहीं किए जाने को लेकर सार्वजनिक धार्मिक सभा के पदाधिकारियों में गुस्सा है।

175 साल से होता आ रहा है आयोजन शहर में सार्वजनिक धार्मिक सभा के बैनर तले आयोजित होने वाले रामलीला महोत्सव का आयोजन 175 साल होता जा रहा है। जानकार बताते हैं कि पूर्व में शहर के ही लोग रामलीला में कलाकारों का मंचन किया करते थे। इसके लिए राम, लक्ष्मण, भरत, रावण, हनुमान व अन्य का पात्र किसे बनना है यह सब पहले से ही तय हुआ करता थे। रामलीला महोत्सव शुरु होने से पहले ही कलाकार अपनी-अपनी तैयारी में जुट जाया करते थे।

राम बारात, हनुमान सवारी और रावण पुतला दहन आकर्षण का केंद्र सार्वजनिक धार्मिक सभा के बैनर तले शहर में आयोजित होने वाले रामलीला महोत्सव 20 दिन से अधिक चलता है। इस दौरान भगवान रामचंद्र जी महाराज की बारात, भगवान रामचंद्र जी महाराज की वनयात्रा, हनुमान सवारी, काली प्रदर्शन झांकी, लंका दहन, जनकपुरी, रावण पुतला दहन और राजगद्दी मुख्य आकषण का केंद्र रहते हैं।

उत्तर भारत में मशहूर हुआ करती थी वनवास यात्रा शहर में सार्वजनिक धार्मिक सभा के बैनर तले आयोजित होने वाले रामलीला महोत्सव के तहत निकलने वाली भगवान रामचंद्र जी महाराज की वनवास यात्रा किसी समय उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध वनवास यात्रा हुआ करती थी। भगवान रामचंद्र जी महाराज के वन भ्रमण के दौरान समूचे शहर के बाजारों को वन का रुप प्रदान किया जाता है। बाजारों को हरे पेड़-पौधे, घास, फल-सब्जियों आदि से सजाया जाता था। वनवासा यात्रा को देखने के लिए हाथरस सहित आस-पास के जिलों के लोग नगर में आया करते थे।

रामलीला बाड़े के आस-पास लगा रहता है कूड़ा-कचरे का ढेर शहर के रामलीला मैदान स्थित बाड़े में 20 दिन से अधिक चलने वाले रामलीला महोत्सव के दौरान भी साफ-सफाई नहीं कराई जाती है। सार्वजनिक धार्मिक सभा के पदाधिकारी बताते हैं कि रामलीला महोत्सव के दौरान प्रशासन और नगर पालिका परिषद द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जाता है। शहर के रामलीला मैदान स्थित बाड़े के आस-पास ही साफ-सफाई नहीं कराई जाती है। जिसके चलते वहां जगह-जगह गंदगी और कूड़े कचरे के ढेर लगे रहते हैं। गंदगी की वजह से रामलीला महोत्सव देखने आने वाले भक्तों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

रावण पुतला दहन स्थल गंदगी और जलभराव से अटा पड़ा सार्वजनिक धार्मिक सभा के बैनरतले शहर में आयोजित होने वाले रामलीला महोत्सव के दौरान शहर के आगरा रोड स्थित एमजी पॉलीटेक्निक संस्थान के खेल मैदान पर विजयादशमी के दिन रावण पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन होता है। इस मौके पर यहां मेला लगता है। शहर के अलावा आस-पास के गांव-देहात से हजारों की संख्या में लोग यहां रावण पुतला दहन देखने के लिए पहुंचते हैं। इस साल भी लोग यहां रावण पुतला दहन देखने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन मैदान गंदगी और जलभराव से अटा पड़ा हुआ है। मैदान जलभराव के साथ ही गंदगी की समस्या बनी हुई है। समय रहते इसकी साफ-सफाई करानी आवश्यक है। तभी यहां रावण पुतला दहन कार्यक्रम हो सकेगा।

समय से नहीं कराई जाती साफ-सफाई शहर में आयोजित होने वाले रामलीला महोत्सव के तहत एमजी पॉलीटेक्निक संस्थान के खेल मैदान कई दशकों से रावण पुतला दहन होता आ रहा है। लेकिन हर रावण पुतला दहन से पूर्व मैदान पर जलभराव और गंदगी की समस्या देखने को मिलती है। सार्वजनिक धार्मिक सभा के पदाधिकारी समय रहते शासन-प्रशासन को पत्र के माध्यम से अवगत कराकर मैदान की साफ-सफाई कराए जाने की मांग करते हैं, लेकिन समय पर मैदान की साफ-सफाई नहीं कराई जाती है। अगर ऐसे में कुछ घंटे की बारिश हो जाती है तो मैदान पूरी तरह से ताल तलैया में तब्दील हो जाता है।