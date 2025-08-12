जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में दिखाया दमखम

जवाहर स्मारक इंटर कॉलेज मीतई में माध्यमिक शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें 19 वर्षीय बालक वर्ग में 61-65 kg भार वर्ग में भानुप्रताप, 57-6118 भार में प्रदीप कुमार, 57 19 भार में जतिन, 60-7219 भार में दीपक कुमार 65-68 10g भार में विकास कुमार विजयी रहे। 17 वर्षीय बालक वर्ग में 4514 वर्ग में साहिल, 48-51 1kg भार वर्ग में आदित्य कुमार, 51-55 1g भार में पीयूष, 60-65 kg भार वर्ग में राम भरत, 70-75 kg भार वर्ग में अली अकबर 65-71 भार वर्ग में दुर्गेश), 71-80 भार वर्ग में अमन विजयी रहे। 19 वर्षीय बालिका वर्ग में लक्ष्मी विजयी रहीं। विजयी प्रतिभागी 13 अगस्त 2025 को इस विद्यालय में होने वाली मण्डल स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानाचार्य एसपी यादव ने किया। उन्होंने विजयी प्रतिभागियों को प्रधानाचार्य ने मेडल पहनाकर सम्मानित करते हुए मंडल प्रतियोगिता में और अच्छा प्रदर्शन करने के लिये प्रोत्साहित किया। प्रतियोगिता के दौरान अचलेश कुमार त्यागी, डा. मनोज कुमार शमी, गिवनुगार शमी, अरुण उमार शमी, आवेश कुमार पुष्पेन्द्र, सन्तोष कुमार उमेश छौंकर रहे।