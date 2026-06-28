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'राम भक्तों पर गोली चलाने वाले अयोध्या को क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे' CM योगी का अखिलेश यादव पर पलटवार

Shubham Sharma लाइव हिन्दुस्तान, हाथरस
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हाथरस में 548 करोड़ रुपये की 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में अयोध्या पहले ही विश्वस्तरीय धार्मिक नगरी बन चुकी है, ऐसे में सपा उसे क्या बनाएगी।

'राम भक्तों पर गोली चलाने वाले अयोध्या को क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे' CM योगी का अखिलेश यादव पर पलटवार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। हाथरस में 548 करोड़ रुपये की लागत वाली 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या पहले ही दुनिया भर में अपनी नई पहचान बना चुकी है।

योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के उस बयान पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने सत्ता में आने पर अयोध्या को "बेमिसाल धार्मिक नगरी" बनाने का वादा किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान पढ़ा। वह कह रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएंगे। आप अयोध्या को धार्मिक नगरी क्या बनाओगे? पहले अपना इतिहास तो देखिए।"

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'राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थीं'

योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई थीं।

उन्होंने कहा कि आज अयोध्या का जो भव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है, वह करोड़ों राम भक्तों की आस्था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों का परिणाम है।

'कांवड़ यात्रा और जन्माष्टमी पर भी लगाई थीं रोक'

मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पिछली सपा सरकार ने पुलिस थानों और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन बंद करा दिया था। साथ ही कांवड़ यात्रा पर भी कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थीं।

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'कब्रिस्तानों की दीवार बनती थी, हमने मंदिर संवारे'

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने हाथरस के 22 से ज्यादा मंदिरों का सौंदर्यीकरण कराया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सपा सरकार में सरकारी पैसा कब्रिस्तानों की चारदीवारी बनाने में खर्च होता था, जबकि उनकी सरकार ने उसी संसाधन का इस्तेमाल मंदिरों के विकास और धार्मिक स्थलों को बेहतर बनाने में किया।

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मथुरा और काशी पर भी दी चुनौती

मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह सच में धार्मिक विरासत के विकास की बात करते हैं तो मथुरा, वृंदावन और श्रीकृष्ण जन्मभूमि के विकास का भी खुलकर समर्थन करें।

योगी ने कहा कि उनकी सरकार अयोध्या, मथुरा और काशी में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित कर रही है, जबकि विपक्ष के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है और वह सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करता है।

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