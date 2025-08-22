नया बांस में गंदगी और जलभराव से लोग परेशान

वार्ड नंबर 24 के अंतर्गत नयाबांस आता है,जहां के वांशिदे आज भी नगर पालिका की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं से महरूम है। जर्जर सड़कों की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नलों से गंदा पानी आने के कारण वो पीने योग्य नहीं होता।

शुक्रवार को हिन्दुस्तान के अभियान बोले हाथरस के तहत टीम ने नयाबांस पहुंचकर स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी परेशानियों को जाना। नयाबांस गांव परसीमन से पहले तरफरा ग्राम पंचायत में आता था। पिछले तीन सालों से नगर पालिका परिषद हाथरस के वार्ड संख्या 24 के अंतर्गत नयाबांस आता है। नगर पालिका में शामिल हो जाने के बाद लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब शहर की तरह उनके यहां विकास कार्य होंगे। तीन साल बीत जाने के बाद भी नयाबांस में कुछ बदलाव नहीं हुआ। आज भी वहां जर्जर सड़के है,तो वहीं विद्युत पोलों पर स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगी हुई। श्याम लाल का कहना है कि विद्युत पोलों पर स्ट्रीट लाइट आज तक नहीं लगाई गई। रात के वक्त अंधेरा होने से चोरी आदि होने का खतरा बना रहता है। कैलाश चंद्र ने बताया कि नगर पालिका की ओर से जो पाइप लाइन पीने के पानी की डाली गई है। उन पाइपों में गंदा और बदबूदार पानी आता है,जोकि पीने के योग्य नहीं होता। दीपक ने बताया कि यदि बस्ती में कीचड़ व्याप्त है,लेकिन पालिका की ओर से सफाई कर्मी उसे सहीं करने के लिए नहीं आते हैं। बबलू कुमार का कहना है कि विद्युत पोल में करंट आने से अब तक कई पशुओं की मौत हो चुकी है। सुनील कुमार का कहना है कि सफाई करने के लिए कर्मचारी नियमित रूप से नहीं आते। तो वहीं कूड़ा न उठने के कारण वो सड़कों पर उड़ता रहता है। केला देवी का कहना है कि जब ग्राम पंचायत में नयाबांस आता था तो विकास कार्य होते थे,लेकिन जब से नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने के बाद विकास का पहिया रूक गया है। मीना देवी का कहना है कि नलों से बदबूदार और गंदा पानी आता है, जोकि पीने योग्य नहीं होता है। चंद्रपाल का कहना है कि नयाबांस में लगातार करंट की वजह से आए दिन पशुओं की मौत हो रही है,लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। छोटे बच्चों के साथ अनहोनी होने का डर बना रहता है।

जर्जर सड़कों से घुटने हो रहे कमजोर नयाबांस में अधिकतर सड़कों की हालत काफी खराब है,जिन पर वाहनों को चलाने में दिक्कत होती हैं। सड़कों के खस्ताहाल होने की वजह से लोग ठोकर खाकर गिर जाते है। सड़कों की मरम्मत कराए जाने के लिए कई बार नगर पालिका परिषद से कहा जा चुका है,लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई आज तक नहीं हो पाई। बरसात के दिनों में तो समस्या और अधिक हो जाती है। सड़कों के खराब होने की वजह से जलभराव की स्थिति हो जाती है। सड़कों की मरम्मत कराए जाने की काफी जरूरत है।

कीचड से नहीं मिल सका निदान बस्ती में कीचड़ होने की वजह से लोग काफी परेशान है। कीचड़ का उठान न होने की वजह से उसमें से बदबू आती है। जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कीचड़ की वजह से संक्रामक रोग फैलने का खतरा बना हुआ है। कीचड़ का उठान न होने के कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त है। कीचड़ को उठाने के लिए पालिका प्रशासन से कह दिए जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बरसात के दिनों में तो हालात और भी अधिक खराब हो जाते हैं।

करंट से हो रही पशुओं की मौत नयाबांस में विद्युत पोल में करंट आने से लगातार पशुओं की मौत हो रही है। तीन दिन पूर्व गांव में ही एक महिला की करीब एक लाख रुपये कीमत की भैंस की करंट लगने से मौत हो गई। भैंस की मौत हो जाने के बाद महिला अब मुआवजे के लिए गुहार लगा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं हुआ जब करंट से भैंस की मौत हुई हो। इससे पूर्व भी कई पशुओं की मौत करंट लग जाने से हो चुकी है। लेकिन इस समस्या का समाधान विद्युत विभाग के स्तर से नहीं किया जा रहा। अनहोनी होने का डर हर समय बना रहता है।

नलों से आता है अक्सर गंदा पानी नगर पालिका की ओर से गांव में लोगों को स्वच्छ जल की व्यवस्था कराई गई थी। पूरे गांव में पाइप लाइन डलवाकर घरों को पानी की व्यवस्था कराई गई,लेकिन यह व्यवस्था लोगों के लिए सुविधा कम आफत अधिक बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि आए दिन नलों से गंदा व बदबूदार पानी आता है। जोकि पीने के योग्य नहीं होता है। पीने के गंदे पानी की शिकायत लोगों के द्वारा नगर पालिका प्रशासन के समक्ष की जा चुकी है,पर समस्या का समाधान नहीं किया गया। आए दिन गंदा पानी नलों से आता है,लोगों को पीने के पानी के लिए हैंडपंपों का सहारा लेना पड़ता है।

इससे अच्छा तो गांव ही था नयाबांस को जब नगर पालिका हाथरस में शामिल किया गया तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोगों को उम्मीद थी कि अब उन्हें बेहतर सुविधाओं का लाभ मिला करेगा,लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तीन साल बीत जाने के बाद भी आज गांव से बदतर हालात नयाबांस के है,जहां जर्जर सड़कों की वजह से दिक्कत हैं। तो वहीं किसी भी विद्युत पोल पर स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई। इसके साथ ही गंदगी और जलभराव की समस्या रहती है। लोगों में जनप्रतिनिधियों को लेकर काफी आक्रोश व्याप्त है। लोगों का कहना था कि नगर पालिका में शामिल हो जाने का कोई फायदा नहीं मिल रहा। इससे तो जब ग्राम पंचायत में गांव आता था तो विकास कार्य हो जाते थे।

----

फैक्ट फाइल करीब 250 घर है स्थित

3000 की आबादी

--

शिकायत - नियमित रुप से कर्मचारी नहीं आते हैं सफाई करने के लिए।

- जर्जर सड़कों की वजह से आए दिन लोग गिरकर हो जाते है चौटिल

- नालियों की नियमित सफाई न होने से कीचड़ से अटी रहती है।

- स्ट्रीट लाइट न होने के कारण अंधेंरे में रहने को मजबूर लोग

---

सुझाव - सफाई कर्मचारी यदि नियमित आए तो हो सफाई

- सड़कों की मरम्मत होने के बाद लोगों को मिलेगी राहत

- कीचड़ निकल जाए तो जलभराव की स्थिति हो खत्म