अग्निवीर बनने का ठीक से जश्न भी मना नहीं सका युवक, अगले ही दिन मौत, रो पड़ा परिवार और पूरा गांव
यूपी के हाथरस में एक युवक अग्निवीर बनने का ठीक से जश्न भी मना नहीं सका। अग्निवीर में चयन होने की खुशी मनाने वाला परिवार अगले ही दिन बेटे की असमय मौत से सदमे में डूब गया। पूरा गांव रो पड़ा।
UP News: उत्तर प्रदेश में हाथरस के थाना क्षेत्र के गांव मोनिया में एक हृदय विदारक घटना ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। अग्निवीर में चयन होने की खुशी मनाने वाला परिवार अगले ही दिन बेटे की असमय मौत से सदमे में डूब गया। जहां सोमवार को घर में जश्न का माहौल था, वहीं मंगलवार को मातम पसरा नजर आया। युवक अग्निवीर बनने की खुशियां भी ठीक से नहीं मना सका।
जानकारी के अनुसार गांव मोनिया निवासी किसान ओमवीर सिंह के 20 वर्षीय पुत्र राहुल का सोमवार को अग्निवीर में चयन हुआ था। बेटे की इस उपलब्धि से परिवार और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई थी। परिजनों ने मिठाइयां बांटीं और देर रात तक बधाइयों का सिलसिला चलता रहा। राहुल बचपन से ही देश सेवा का सपना देखता था और उसकी सफलता से परिवार बेहद उत्साहित था। अग्निवीर में चयन के बाद वह बेहद खुश था पर उसकी सारी खुशियां धरी की धरी रह गई। वह अपने चयन पर ठीक से खुशियां भी नहीं मना सका था कि मंगलवार सुबह अचानक राहुल को तेज सिरदर्द और घबराहट की शिकायत हुई। कुछ ही देर में उसकी हालत गंभीर होने लगी।
परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए आगरा रेफर कर दिया। परिजन उसे आगरा ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। खुशियों वाले घर में मातम पसरा गया। परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया । पूरे गांव में मातम पसरा है। हर किसी की आंखें नम हैं। गांव के लोगों का कहना है कि गांव को बड़ी क्षति हुई है। हमने एक होनवार को खो दिया।
गांव के बाहर खेत में राहुल का अंतिम संस्कार
सीएचसी सादाबाद के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. दानवीर सिंह ने बताया कि युवक को अस्पताल लाए जाने के समय वह बेहोशी की हालत में था। उपचार के बावजूद हालत में सुधार न होने पर उसे आगरा रेफर किया गया था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस के अनुसार मामले की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए गांव के बाहर खेत में राहुल का अंतिम संस्कार कर दिया। युवक की मौत हो जाने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। तो वहीं ग्रामीण मृतक युवक के परिजनों को सांत्वना देने के लिए पहुंचे।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें