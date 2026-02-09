हाथरस बवाल: थाने पर पथराव मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई, 121 उपद्रवियों पर मुकदमा, तीन को जेल

संक्षेप: हाथरस में रविवार को मुरसान थाने पर पथराव और तोड़फोड़ कर घंटों तक बवाल किया था। इस मामले में पुलिस ने 121 उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

यूपी के हाथरस में रविवार को मुरसान थाने पर पथराव और तोड़फोड़ कर घंटों तक बवाल किया था। इस मामले में पुलिस ने 121 उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही तीन उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुरसान क्षेत्र के गांव किला मढ़ैया में रविवार को कार की टक्कर से ढाई वर्षीय यश की मौत हो जाने से गुस्साए परिजन व ग्रामीणों ने शाम को थाने के सामने शव रखकर जाम लगा दिया था। करीब दो घंटे तक पुलिस बार-बार प्रदर्शनकारियों को समझाती रही। इसके बाद भी प्रदर्शनकारी कार चालक को सुपुर्द करने की मांग पर डटे रहे। जाम न खुलने पर प्रभारी निरीक्षक वीपी गिरि ने कंट्रोल रूम को पूरे प्रकरण से अवगत करा दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हाथरस गेट, कोतवाली सदर, एसओ महिला थाना, एसओ सादाबाद, एसओ हाथरस जंक्शन मय फोर्स के मौके पर पहुंच गए। सीओ सादाबाद अमित पाठक ने भी प्रदर्शनकारियों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन इसके बाद भी वह नहीं माने। प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर जाकर वहां से पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कई गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गईं। थाने के मैन गेट पर लगा साइन बोर्ड भी पथराव में टूट गया। करीब दो घंटे तक मथुरा कासगंज रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा रहा। पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए शव को कब्जे में ले लिया और जाम खुलवा दिया। बाद में पुलिस ने बच्चे के शव को मां के सुपुर्द कर दिया। इस दौरान मथुरा बरेली राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया था। पथराव से राहगीरों में दहशत का माहौल पैदा हो गया और अफरा तफरी मच गई।

सात पुलिसकर्मी भी हुए थे घायल वहीं आसपास के दुकानदारों व घरों में रह रहे लोगों ने दरवाजे व खिड़की बंद कर लीं थीं। मौके पर पथराव कर भाग रहे तीन उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने वीडियो फुटेज व लोगों से बातचीत कर 51 उपद्रवियों को नामजद कर 70 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बलवा सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने हिरासत में लिए गए रामबाबू पुत्र कन्हैया लाल, बबलू पुत्र ओमप्रकाश और धीरज पुत्र धीरज पुत्र बच्चू सिंह निवासी मोहल्ला कश्यप नगर को मेडिकल कराने के बाद जेल भेज दिया। उपद्रवियों पर मुकदमा उपनिरीक्षक हरिओम अग्निहोत्री की ओर से दर्ज कराया गया है। बलवे में इंस्पेक्टर सहित सात पुलिसकर्मी घायल हुए है।

एसएचओ, चार उपनिरीक्षक सहित सात पुलिसकर्मी चौटिल मुरसान क्षेत्र के किला मढ़ैया में बच्चे की मौत के बाद भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस ने बच्चे के शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया, लेकिन परिवार के साथ गांव की भीड़ एक साथ थाने पर आकर जमा हो गई। करीब दो घंटे बाद जाम नहीं खोला तो पुलिस ने सख्त रूख अख्तियार कर लिया। तभी कुछ उपद्रवियों ने पूर्वोत्तर रेलवे के ट्रैक पर पहुंचकर वहां रखे पत्थरों से थाने को निशाना बनाते हुए पथराव कर दिया। लगातार पथराव होने से मुरसान कोतवाली प्रभारी निरीक्षक वीपी गिरी के अलावा उपनिरीक्षक महेंद्र सिंह,उपनिरीक्षक कपिल सोलंकी,उपनिरीक्षक महिपाल,उपनिरीक्षक सहवीर,कांस्टेबल शैलेन्द्र और किशन सिंह चौटिल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया।

पथराव में पुलिस के छह वाहन क्षतिग्रस्त, लाखों का नुकसान उपद्रवियों द्वारा पथराव किए जाने से थाने के अंदर रखी कई कार क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं माल मुकदमे के रखे वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। पथराव में थाने का इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड भी क्षतिग्रस्त हो गया। पथराव की वजह से पुलिस का लाखों रुपये का नुकसान प्रदर्शनकारियों ने कर दिया। अब पुलिस नामजद व अज्ञात प्रदर्शनकारियों से सख्ती के साथ निपटेगी।

पथराव के बाद कब्जे में ली पांच बाइक मुरसान थाने पर रविवार की शाम को पथराव किए जाने के बाद पुलिस हरकत में आ गई। पथराव कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लाठी फटकाकर खदेड़ दिया। पथराव के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और राहगीर दहशत में आ गए। बाद में जब स्थिति नियंत्रित हुई तो पुलिस को मौके पर पांच बाइक पड़ी मिलीं। पुलिस ने पांचों बाइकों को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें कोतवाली में दाखिल कर लिया।