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कारोबारी को कार में बुलाकर गोली मारी, तड़पता रहा, दो घंटे घूमाते रहे, अस्पताल में मौत

Yogesh Yadav मुरसान/हाथरस, संवाददाता
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यूपी के हाथरस में हार्डवेयर और सेनेटरी के कारोबारी को कार में बुलाकर गोली मार दी गई। इसके बाद कारोबारी को तड़पता हुआ कार में लेकर दो घंटे घूमाते रहे। बाद में मअस्पताल में कारोबारी ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने सोलर के पैसे के लेनदेने को वारदात का कारण बताया है।

कारोबारी को कार में बुलाकर गोली मारी, तड़पता रहा, दो घंटे घूमाते रहे, अस्पताल में मौत

UP News: यूपी के हाथरस में मुरसान क्षेत्र के दयालपुर निवासी हार्डवेयर व सेनेटरी कारोबारी की रविवार को सोलर सिस्टम के रुपयों के लेनदेन को लेकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी उसे घर से बुलाकर ले गए और रास्ते में गाड़ी में उसे गोली मार दी। आरोपी घायल कारोबारी को दो घंटे तक गाड़ी में लेकर घूमते रहे। कारोबारी ने अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर गाड़ी भी बरामद हुई है।

नौकर के सामने ही बुलाकर ले गए

मूल रूप से जिला अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र के गांव असरोई निवासी सुनील चौधरी (44) अपने परिवार के साथ कोतवाली मुरसान क्षेत्र के दयालपुर में मकान बनाकर रह रहा था। उसकी परिसर में नीचे हाईवेयर व सेनेटरी की दुकान है। पिता जगवीर सिंह रिटायर्ड अध्यापक हैं। पत्नी अंजू जिला मथुरा के राया क्षेत्र के सरूपा गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। सुनील चौधरी के भाई विकास चौधरी का कहना है कि शनिवार की देर शाम सुखवीर फौजी और अजय बुलाकर अपने साथ ले गए। उस समय घर पर हमारा नौकर आकाश सुनील के साथ अकेला था।

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सीसीटीवी में आने-जाने के फुटेज

कारोबारी को ले जाते हुए आकाश ने देखा था। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे में आने एवं जाने की वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है। रात करीब 11:00 बजे जानकारी मिली कि कारोबारी को गोली मार दी गई है। विकास अपने छोटे भाई सचिन व अतुल को साथ लेकर मौके पर पहुंचा तो देखा कि कारोबारी एम्बुलेंस में घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। उसे पूरा होश था। घायल कोराबारी ने बताया कि उसे सुखबीर फौजी, अजय घर से अजय की गाड़ी में बुला कर लाये।

पहले पीटा फिर मारी गोली

रास्ते में चन्दन, अजय और सुखबीर फौजी ने उसे जमकर पीटा। बाद में सुखबीर ने चन्दन से पिस्टल लेकर उसे गोली मार दी। गोली मारने के बाद रास्ते में उसे गाड़ी में लेकर घूमाते रहे। वह आपस में बात करते रहे और कोराबारी घायल अवस्था में गाड़ी में पड़ा रहा। आरोपी कारोबारी को मृत समझकर हाथरस के एक निजी अस्पताल लेकर गए। जहां से चिकित्सक ने उसे हायर मेडिकल सेंटर अलीगढ़ रेफर कर दिया।

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अस्पताल में तोड़ा दम

आरोपी कारोबारी सुनील को अलीगढ़ ले जा रहे थे। इसी बीच सुनील का भाई अन्य दो लोगों के साथ पहुंच गया। इसके बाद घायल सुनील की हालत बिगड़ने लगी। विजय उसे उपचार के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज लेकर गया। वहां उपचार के दौरान कारोबारी ने दम तोड़ दिया। भाई विकास चौधरी ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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सोलर के पैसे और लेनदेन का विवाद

सीओ सादाबाद जेएन अस्थाना ने बताया कि कारोबारी सुनील चौधरी के घर पर सुखबीर उर्फ फौजी ने करीब ढाई लाख रुपये का सोलर सिस्टम लगाया था। इसी सोलर सिस्टम के भुगतान को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। यह विवाद बाद में खूनी संघर्ष में बदल गया। पैसे के लेनदेन को लेकर ही गोली मारने का मामला सामने आ रहा है। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और कार भी बरामद कर ली गई है। आगे की कार्रवाई और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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