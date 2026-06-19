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पड़ोसन की हत्या कर उसी के घर में युवक ने लगाई फांसी, शव के पास बिलखती रही मासूम

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, हाथरस, कार्यालय संवाददाता
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यूपी के हाथरस में एक युवक ने पड़ोसन के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी और खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी है। महिला का पति घर पहुंचा तो मामले की जानकारी हुई। महिला के शव के पास ही उसकी ढाई साल की मासूम रोती भी मिली। घटना कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के नगला भूरा में हुई।

पड़ोसन की हत्या कर उसी के घर में युवक ने लगाई फांसी, शव के पास बिलखती रही मासूम

यूपी के हाथरस में एक युवक ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। अपनी शादीशुदा पड़ोसन के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी और खुद भी वहीं पर फांसी लगाकर जान दे दी है। कोतवाली हाथरस गेट के नगला भूरा स्थित महिला के घर के अंदर दोनों के शव घंटों तक पड़े रहे। देर शाम महिला का पति घर आया तो पत्नी का शव जमीन पर पड़ा हुआ था जबकि युवक का शव फंदे पर लटका हुआ मिला।महिला के शव के पास ही उसकी ढाई साल की बच्ची रोती मिली। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

गांव नगला भूरा निवासी विपिन की शादी करीब चार साल पहले प्रियंका निवासी पुरदिलनगर के साथ हुई थी। विपिन के पास एक ढाई साल की बच्ची कशिश है। विपिन रोज की तरह से गुरुवार की सुबह मजदूरी करने के लिए चला गया। घर पर पत्नी और बेटी दोनों अकेली रहती थीं। जबकि विपिन के परिवार के अन्य सदस्य गांव के दूसरे पुस्तैनी मकान में रहते हैं। गुरुवार शाम को काम खत्म करने के लिए बाद विपिन अपने घर आया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया तो पत्नी दरवाजा खोलने के लिए नहीं आई।

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विपिन काफी देर तक दरवाजा पीटता रहा। बाद में किसी तरह से वह घर के अंदर घुसा तो पत्नी का शव आंगन में पड़ा हुआ था। ढाई साल की बच्ची शव के पास बैठी थी। विपिन जब कमरे की तरफ बढ़ा तो पड़ोसी प्रकाश पुत्र राधेश्याम उम्र 25 साल का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। यह नजारा देखते ही विपिन की चीख निकल पड़ी। उसके बाद पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोरेसिंक टीम जांच पड़ताल में जुटी है।

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युवक के परिवार में कोई नहीं

खुदकुशी करने वाले प्रकाश के परिवार में कोई नहीं है। गांव के लोगों की मानें तो माता-पिता और भाइयों की मृत्यु हो चुकी है। वह अकेला ही अपने घर में रहता था। किसी भट्ठे पर काम करता है। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी।

सीओ सिटी हिमांशु माथुर के अनुसार युवक ने पहले महिला की हत्या की और बाद में उसने खुदकुशी कर ली। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्या का कारण अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अन्य बिन्दुओं पर भी जांच की जा रही है।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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