पड़ोसन की हत्या कर उसी के घर में युवक ने लगाई फांसी, शव के पास बिलखती रही मासूम

यूपी के हाथरस में एक युवक ने पड़ोसन के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी और खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी है। महिला का पति घर पहुंचा तो मामले की जानकारी हुई। महिला के शव के पास ही उसकी ढाई साल की मासूम रोती भी मिली। घटना कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के नगला भूरा में हुई।

यूपी के हाथरस में एक युवक ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। अपनी शादीशुदा पड़ोसन के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी और खुद भी वहीं पर फांसी लगाकर जान दे दी है। कोतवाली हाथरस गेट के नगला भूरा स्थित महिला के घर के अंदर दोनों के शव घंटों तक पड़े रहे। देर शाम महिला का पति घर आया तो पत्नी का शव जमीन पर पड़ा हुआ था जबकि युवक का शव फंदे पर लटका हुआ मिला।महिला के शव के पास ही उसकी ढाई साल की बच्ची रोती मिली। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

गांव नगला भूरा निवासी विपिन की शादी करीब चार साल पहले प्रियंका निवासी पुरदिलनगर के साथ हुई थी। विपिन के पास एक ढाई साल की बच्ची कशिश है। विपिन रोज की तरह से गुरुवार की सुबह मजदूरी करने के लिए चला गया। घर पर पत्नी और बेटी दोनों अकेली रहती थीं। जबकि विपिन के परिवार के अन्य सदस्य गांव के दूसरे पुस्तैनी मकान में रहते हैं। गुरुवार शाम को काम खत्म करने के लिए बाद विपिन अपने घर आया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया तो पत्नी दरवाजा खोलने के लिए नहीं आई।

विपिन काफी देर तक दरवाजा पीटता रहा। बाद में किसी तरह से वह घर के अंदर घुसा तो पत्नी का शव आंगन में पड़ा हुआ था। ढाई साल की बच्ची शव के पास बैठी थी। विपिन जब कमरे की तरफ बढ़ा तो पड़ोसी प्रकाश पुत्र राधेश्याम उम्र 25 साल का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। यह नजारा देखते ही विपिन की चीख निकल पड़ी। उसके बाद पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोरेसिंक टीम जांच पड़ताल में जुटी है।

युवक के परिवार में कोई नहीं खुदकुशी करने वाले प्रकाश के परिवार में कोई नहीं है। गांव के लोगों की मानें तो माता-पिता और भाइयों की मृत्यु हो चुकी है। वह अकेला ही अपने घर में रहता था। किसी भट्ठे पर काम करता है। अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी।