हस्तिनापुर 'श्रापित' विवाद पर मंत्री दिनेश खटीक का यूटर्न, बोले- मेरे शब्दों का गलत मतलब निकाला गया

संक्षेप: हस्तिनापुर पर टिप्पणी कर चर्चा में आए प्रदेश के जल शक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने अपना आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने कहा है कि उनके एक पुराने संदर्भ को गलत तरीके से पेश किया गया है।

यूपी के हस्तिनापुर की पावन भूमि को लेकर चर्चाओं के बीच प्रदेश के जल शक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने अपना आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने कहा है कि उनके एक पुराने संदर्भ को गलत तरीके से पेश किया गया है। हस्तिनापुर उनके लिए सदैव पूजनीय रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

​योगी सकार के मंत्री दिनेश खटीक ने बताया कि मेरठ के ग्राम पांची स्थित एमएस हेरिटेज स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने महाभारत काल के 'द्रौपदी चीरहरण' का भावपूर्ण मंचन किया था। इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने उसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया था। दिनेश खटीक के अनुसार, चीरहरण महिला अत्याचार की सबसे वीभत्स घटना थी, जिसके बाद द्रौपदी ने सभा में मौन रहने वालों को श्राप दिया था। इसी पौराणिक मान्यता के आधार पर उन्होंने उस समय की परिस्थितियों पर बात की थी।

हस्तिनापुर को बताया कर्मभूमि उन्होंने स्पष्ट किया, "मेरे द्वारा कही गई बातों को मीडिया में संदर्भ से अलग और गलत रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो सत्य नहीं है।" मंत्री ने हस्तिनापुर को अपनी 'कर्मभूमि' बताते हुए कहा कि वहां की जनता के प्रति उनकी निष्ठा अटूट है और वे निस्वार्थ सेवा के लिए संकल्पित हैं।

​अपने पत्र के अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर की जनता ने प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर इतिहास रचा है, जिसके परिणामस्वरूप आज हस्तिनापुर विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।