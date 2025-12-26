Hindustan Hindi News
हस्तिनापुर 'श्रापित' विवाद पर मंत्री दिनेश खटीक का यूटर्न, बोले- मेरे शब्दों का गलत मतलब निकाला गया

संक्षेप:

हस्तिनापुर पर टिप्पणी कर चर्चा में आए  प्रदेश के जल शक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने अपना आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने कहा है कि उनके एक पुराने संदर्भ को गलत तरीके से पेश किया गया है।

Dec 26, 2025 11:59 am ISTPawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊ
यूपी के हस्तिनापुर की पावन भूमि को लेकर चर्चाओं के बीच प्रदेश के जल शक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने अपना आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने कहा है कि उनके एक पुराने संदर्भ को गलत तरीके से पेश किया गया है। हस्तिनापुर उनके लिए सदैव पूजनीय रहा है।

​योगी सकार के मंत्री दिनेश खटीक ने बताया कि मेरठ के ग्राम पांची स्थित एमएस हेरिटेज स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने महाभारत काल के 'द्रौपदी चीरहरण' का भावपूर्ण मंचन किया था। इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने उसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया था। दिनेश खटीक के अनुसार, चीरहरण महिला अत्याचार की सबसे वीभत्स घटना थी, जिसके बाद द्रौपदी ने सभा में मौन रहने वालों को श्राप दिया था। इसी पौराणिक मान्यता के आधार पर उन्होंने उस समय की परिस्थितियों पर बात की थी।

हस्तिनापुर को बताया कर्मभूमि

उन्होंने स्पष्ट किया, "मेरे द्वारा कही गई बातों को मीडिया में संदर्भ से अलग और गलत रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो सत्य नहीं है।" मंत्री ने हस्तिनापुर को अपनी 'कर्मभूमि' बताते हुए कहा कि वहां की जनता के प्रति उनकी निष्ठा अटूट है और वे निस्वार्थ सेवा के लिए संकल्पित हैं।

​अपने पत्र के अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर की जनता ने प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर इतिहास रचा है, जिसके परिणामस्वरूप आज हस्तिनापुर विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

श्रापित भूमि से तीसरी बार एमएलए नहीं बनना

मंत्री दिनेश खटीक ने अपने भाषण में कहा था, "मैं उस समय इतना बोलना नहीं चाहता था। लेकिन अब मैं थोड़ा बोलूंगा। कुदरत की बात है कि मैं दो बार एमएलए और दो बार मिनिस्टक बना। लेकिन मेरे मन से एक बात निकलती है। वह मैंने मेरठ में नहीं कही है और आज आपके सामने ये बात निकल रही है। मैं बार-बार कहता हूं 2 बार एमएलए बन गया। मुझे श्रापित भूमि से अब तीसरी बार एमएलए नहीं बनना है। बहुत से लोग तो आशीर्वाद लेते हैं। मैं भागवत भी पढ़ता हूं, मैं जितने पुराण हैं, सब पढ़ा हूं। जो पढ़ा है या जो पढ़ेगा उसे पता होगा कि महाभारत क्या है।"

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
