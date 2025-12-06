Hindustan Hindi News
क्या तय हो गया यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष का नाम? साध्वी निरंजन ने नड्डा से की मुलाकात; अटकलें तेज

क्या तय हो गया यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष का नाम? साध्वी निरंजन ने नड्डा से की मुलाकात; अटकलें तेज

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को लेकर पहले से कई नाम चर्चा में हैं। धर्मपाल सिंह, रामशंकर कठेरिया, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तक के नाम को लेकर चर्चा उठती रहती है। अब साध्वी निरंजन ज्योति का नाम तेजी से चर्चा में आया है। नए अध्यक्ष का नाम जल्द घोषित हो सकता है।

Dec 06, 2025 09:40 am ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश में भाजपा के नए अध्यक्ष के नाम का अब कभी भी ऐलान हो सकता है। नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया में तेजी के बीच गुरुवार को यूपी के फतेहपुर से पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की। इसके बाद दिल्ली से लखनऊ तक उत्तर प्रदेश के नए भाजपा अध्यक्ष को लेकर अटकलें तेज हो गईं। माना जा रहा है कि नए अध्यक्ष का नाम अब बहुत जल्द घोषित हो सकता है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को लेकर पहले से कई नाम चर्चा में हैं। धर्मपाल सिंह, रामशंकर कठेरिया, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तक के नाम को लेकर चर्चा उठती रहती है। इस बीच अब साध्वी निरंजन ज्योति का नाम तेजी से चर्चा में आया है। साध्वी होने के नाते निरंजन ज्योति को किसी जाति से नहीं जोड़ा जा सकता लेकिन सियासत के गलियारों में उनके नाम की चर्चा के साथ यह भी कहा जा रहा है कि वह अति पिछड़े निषाद समाज से आती हैं। साध्वी निरंजर ज्योति की पहचान एक तेज तर्रार और प्रखर हिंदूवादी नेत्री के तौर पर है। वह केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात के बाद उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

बिहार चुनाव में सह पर्यवेक्षक थीं साध्वी निरंजन ज्योति

भाजपा ने हाल में संपन्न बिहार विधानसभ चुनाव में साध्वी निरंजन ज्योति को सह-पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। साध्वी निरंजन ज्योति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है-‘भाजपा के यश्स्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से शिष्टाचार भेंट के दौरान बिहार विधानसभा में प्राप्त प्रचंड विजयश्री की शुभकामनाएं दीं।

