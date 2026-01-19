यूपी SIR में नोटिस जारी हुआ या नहीं? ऐसे करें चेक; 9154 अधिकारी करेंगे सुनवाई

संक्षेप: मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से यह सुविधा शुरू करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की IT टीम को पत्र लिखा गया है। ऐसे लोग जिन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है, उनकी सुनवाई 21 जनवरी से शुरू होगी। पहले दिन 3793 स्थानों पर 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित 9154 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में वर्ष 2003 की मतदाता सूची से जिन मतदाताओं का मिलान नहीं हो पाया है, उन्हें नोटिस भेजी जा रही है। पहले चरण में 1.04 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जाएगी। ऐसे में अब आगे ईसीआईनेट एप पर भी मतदाता ऑनलाइन देख सकेंगे कि नोटिस उन्हें जारी हुआ है या नहीं। अभी पोर्टल voters.eci.gov.in पर यह सुविधा है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय की ओर से यह सुविधा शुरू करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की आईटी टीम को पत्र लिखा गया है। ऐसे लोग जिन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है, उनकी सुनवाई 21 जनवरी से शुरू होगी। पहले दिन 3793 स्थानों पर 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित 9154 अधिकारियों की ड्यूटी नोटिस पर सुनवाई के लिए लगाई गई है।

ऐसे मतदाता जिनका खुद का नाम, माता-पिता, बाबा-दादी या फिर नाना-नानी का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें नोटिस भेजी जा रही हैं। ऐसे लोगों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र सहित 13 दस्तावेजों की सूची में से कोई भी दस्तावेज वह दिखा सकता है।