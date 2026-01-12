Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsHaryanvi singer and dancer Sapna Choudhary gets major relief from High Court lucknow bench travel ban lifted
हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, विदेश यात्रा पर रोक हटाई

हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, विदेश यात्रा पर रोक हटाई

संक्षेप:

हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया है। 

Jan 12, 2026 11:05 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विधि संवाददाता
हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण से इनकार करने के आदेश को रद्द करते हुए, दस वर्ष की अवधि के लिए उनका पासपोर्ट नवीनीकरण का निर्देश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि जब जमानत आदेश में विदेश यात्रा पर कोई रोक नहीं है, तब मात्र लंबित आपराधिक मामले के आधार पर पासपोर्ट नवीनीकरण से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 और 19 का उल्लंघन है।

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सपना चौधरी की याचिका पर पारित किया। याचिका में 30 जून 2025 के सत्र न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत पासपोर्ट नवीनीकरण और विदेश यात्रा की अनुमति इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि यात्रा की अवधि, यात्रा के देश और उद्देश्य से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। सपना चौधरी की ओर से दलील दी गई थी कि वह एक जानी-मानी स्टेज परफॉर्मर हैं और उन्हें देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी कार्यक्रमों के लिए आमंत्रण मिलते रहते हैं, विदेशों में कार्यक्रमों के लिए वैध पासपोर्ट अनिवार्य होता है और पासपोर्ट न मिलने से उनके पेशेवर करियर और आजीविका पर सीधा असर पड़ रहा है।

कहा गया कि सपना चौधरी के खिलाफ वर्ष 2018 में लखनऊ के आशियाना थाने में दर्ज एफआईआर में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है और उस जमानत आदेश में विदेश जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। न्यायलाय ने कहा कि किसी कलाकार या आम नागरिक को अनिश्चितकाल तक पासपोर्ट से वंचित रखना, जबकि उसके फरार होने की कोई आशंका नहीं है, उचित नहीं है। न्यायालय ने यह भी माना कि सपना चौधरी की सामाजिक पहचान, पारिवारिक जिम्मेदारियां और भारत में स्थायी निवास इस बात का संकेत हैं कि वह किसी भी तरह से फरार होने का जोखिम नहीं रखतीं।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
