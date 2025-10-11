Haryana Rohtak Indulekha Married Laddu Gopal Kept Karvachauth Fast for Banke Bihari in UP Vrindavan इंदुलेखा ने बांके बिहारी के लिए रखा करवाचौथ व्रत, लड्डू गोपाल संग लिए थे सात फेरे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
पति की लंबी उम्र की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती हैं। हरियाणा की रोहतक जिले के सुमारिया गांव की रहने वाली इंदुलेखा ने यूपी के वृंदावन आकर बांके बिहारी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, वृंदावनSat, 11 Oct 2025 09:56 AM
पति की लंबी उम्र की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती हैं। हरियाणा की रोहतक जिले के सुमारिया गांव की रहने वाली इंदुलेखा ने यूपी के वृंदावन आकर बांके बिहारी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। हरियाणा के रोहतक जिले के सुमारिया गांव की रहने वाली ज्योति, जो अब इंदुलेखा सखी के नाम से जानी जाती हैं, उन्होंने अपने आराध्य बांके बिहारीलाल को ही अपना पति मान लिया है।

शुक्रवार को इंदुलेखा ने इस करवाचौथ पर पहली बार ठाकुर बांके बिहारी के लिए निर्जला व्रत रखा। उन्होंने बताया कि यह उनके लिए कोई साधारण व्रत नहीं, बल्कि पति के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने अपने हाथों पर बांके बिहारी के नाम की मेहंदी भी रचाई है और रात को चंद्र दर्शन होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला। इंदुलेखा कहना है कि बांके बिहारी उनके जीवन के सारथी हैं, वह उनके लिए सोलह श्रृंगार करती हैं और उनके नाम का व्रत पूरा किया है।

फरवरी में की थी लड्डू गोपाल से शादी

इंदुलेखा ने फरवरी 2025 में ठाकुर बांके बिहारी के प्रतिरूप लड्डू गोपाल जी के साथ सात फेरे लिए। यह विवाह प्रतीकात्मक था, पर उनके लिए यह संसार का सबसे पवित्र बंधन है। उन्होंने बताया कि अब उनका जीवन उन्हीं के चरणों में समर्पित रहेगा। वे ही उसके पालनहार और पति हैं। उनके घर में सुबह-शाम भजन-कीर्तन होता है। करवाचौथ पर उन्होंने लाल साड़ी, चूड़ियां, बिंदी और सोलह कर स्वयं को सजाया है। इंदुलेखा ने बताया कि उन्होंने ठाकुरजी की कृपा के लिए करवाचौथ व्रत रखा है।

2012 में हुई थी शादी, हो गया था तलाक

ज्योति उर्फ इंदुलेखा की 2012 में परिवार वालों ने शादी कर दी। कुछ वर्षों में ही तलाक हो गया था।