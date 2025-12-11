उरई में हर्ष फायरिंग, दुल्हन के भाई समेत तीन को लगी गोली; बारात में मच गई अफरातफरी

संक्षेप: यूपी की उरई में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है।फायरिंग होने से दुल्हन के भाई समेत तीन लोगों को गोली लग गई। अफरातफरी के बीच तीनों को अस्पताल ले जाया गया।

यूपी के उरई जिले में सिवनी बुजुर्ग में बुधवार रात विवाह समारोह में डीजे पर डांस के दौरान हर्ष फायरिंग होने से दुल्हन के भाई समेत तीन लोगों को गोली लग गई। अफरातफरी के बीच तीनों को अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर कानपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले दूल्हे के चचेरे भाई को गिरफ्तार करते हुए लाइसेंसी बंदूक बरामद कर ली है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बुधवार को सिवनी बुजुर्ग निवासी लल्ला भैया की बेटी की शादी थी। मैनपुरी जिले के पुलिस लाइन हिन्दपुरम से रविकुमार के बेटे अंकेश की बारात आई थी। देर शाम कार्यक्रम के दौरान डीजे पर डांस के समय दूल्हे के चचेरे भाई शिवम श्रीवास्तव निवासी बागवान देवी रोड मैनपुरी ने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां भीड़ की ओर चलने से तीन लोग इसकी चपेट में आ गए। दूल्हे के भतीजे नौ वर्षीय अन्नू, दुल्हन के भाई हेमंत और गांव के शेर सिंह घायल हो गए। अफरातफरी के बीच तीनों को पास के ही अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर कानपुर रेफर कर दिया गया।