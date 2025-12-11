उरई में हर्ष फायरिंग, दुल्हन के भाई समेत तीन को लगी गोली; बारात में मच गई अफरातफरी

Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsharsh firing in Orai, three people including the dulhan brother shot; chaos erupted at the wedding procession
यूपी की उरई में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है।फायरिंग होने से दुल्हन के भाई समेत तीन लोगों को गोली लग गई। अफरातफरी के बीच तीनों को अस्पताल ले जाया गया।

Dec 11, 2025 10:25 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के उरई जिले में सिवनी बुजुर्ग में बुधवार रात विवाह समारोह में डीजे पर डांस के दौरान हर्ष फायरिंग होने से दुल्हन के भाई समेत तीन लोगों को गोली लग गई। अफरातफरी के बीच तीनों को अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर कानपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले दूल्हे के चचेरे भाई को गिरफ्तार करते हुए लाइसेंसी बंदूक बरामद कर ली है।

बुधवार को सिवनी बुजुर्ग निवासी लल्ला भैया की बेटी की शादी थी। मैनपुरी जिले के पुलिस लाइन हिन्दपुरम से रविकुमार के बेटे अंकेश की बारात आई थी। देर शाम कार्यक्रम के दौरान डीजे पर डांस के समय दूल्हे के चचेरे भाई शिवम श्रीवास्तव निवासी बागवान देवी रोड मैनपुरी ने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां भीड़ की ओर चलने से तीन लोग इसकी चपेट में आ गए। दूल्हे के भतीजे नौ वर्षीय अन्नू, दुल्हन के भाई हेमंत और गांव के शेर सिंह घायल हो गए। अफरातफरी के बीच तीनों को पास के ही अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर कानपुर रेफर कर दिया गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शिवम अपनी बंदूक से फायरिंग कर रहे थे, अचानक एक गोली भीड़ की दिशा में चली और उसके बाद दो और फायर किए जो सीधे इन तीनों को जा लगे। लल्ला की तहरीर पर पुलिस ने शिवम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। सीओ जालौन शैलेंद्र वाजपेई ने बताया कि हर्ष फायरिंग करने वाले शिवम श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे लाइसेंसी बंदूक बरामद की गई है। लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

