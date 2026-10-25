पिंकी चौधरी के गांव नहीं पहुंच पाए हर्ष चिकारा; पुलिस ने रोका काफिला, जुबानी जंग जारी

बागपत के बामनौली गांव में हरियाणा के इन्फ्लूएंसर हर्ष चिकारा के पहुंचने पर पुलिस अलर्ट रही। रविवार शाम पुलिस ने उनका काफिला रोककर सभी को रमाला थाने पहुंचाया। वहां हर्ष और दोघट क्षेत्र के लोगों के बीच घंटों वार्ता हुई, जिसके बाद हर्ष वापस लौट गया।

बागपत/दाहा/रमाला, हिटी: हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी के गांव बामनौली में आने का ऐलान करने वाले हरियाणा के सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर हर्ष चिकारा के काफिले को पुलिस ने रोक लिया। पुलिस काफिले में शामिल सभी लोगों को रमाला थाने ले गई। जहां हर्ष चिकारा और दोघट क्षेत्र के लोगों के बीच घंटों वार्ता हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे। अंत में हर्ष चिकारा वापस लौट गया। वहीं, दोघट क्षेत्र के गणमान्य लोगों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच जल्द समझौता कराया जाएगा। इस मामले की शुरुआत शनिवार शाम को उस वक्त हुई जब सोनीपत निवासी हर्ष चिकारा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो संदेश जारी किया था। इसमें उसने खुले तौर पर बामनौली गांव स्थित इंटर कॉलेज के मैदान में रविवार दोपहर तीन बजे पहुंचने की घोषणा की थी।

वीडियो में हर्ष चिकारा ने चुनौती भरे लहजे में कहा था कि वह गांव आ रहा है और जिसे भी मिलना हो वह मौके पर आकर मिल ले, बाद में कोई उलाहना न दे। जब यह वीडियो बामनौली के ग्रामीणों तक पहुंचा पूरे गांव में आक्रोश पनपने लगा। वहीं, बामनौली गांव हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी का पैतृक गांव है। कई सप्ताह से हर्ष चिकारा और पिंकी चौधरी के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर जुबानी जंग चल रही है। ऐसे में हर्ष चिकारा का सीधे पिंकी चौधरी के पैतृक गांव में आने का यह ऐलान मामले को और अधिक भड़काने वाला साबित हुआ।

गांव में घुसने न देने का ऐलान गांव के धार्मिक स्थलों के माइक से हर्ष चिकारा को गांव में नहीं घुसने देने का ऐलान किया गया। इसका वीडियो भी इंटरनेट पर तेजी से प्रसारित हो गया। इससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। थानाध्यक्ष केवल सिंह के नेतृत्व में दोघट पुलिस ने गांव में डेरा जमा लिया। बामनौली गांव निवासी थांबा चौधरी देवेंद्र सिंह ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए सख्त रुख अपनाया। उन्होंने गांव के सभी मंदिरों और मस्जिदों के लाउडस्पीकरों से ऐलान कराया। इस ऐलान के जरिए सभी ग्रामीणों से जाति और धर्म से ऊपर उठकर एकजुट होने की अपील की गई। मंदिर-मस्जिद के माइकों से स्पष्ट चेतावनी जारी की गई कि हरियाणा से आ रहे हर्ष चिकारा को किसी भी कीमत पर बामनौली गांव की सीमा के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। ग्रामीणों को आगाह किया कि यदि गांव का कोई भी व्यक्ति हर्ष चिकारा को अपने स्तर पर गांव में आमंत्रित करता है या संरक्षण देता है, तो उसकी पूरी जवाबदेही और परिणाम की जिम्मेदारी खुद उस व्यक्ति की होगी।