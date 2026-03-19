खुलासा: कई शहरों में फैले थे हारिस की आतंकी गतिविधियों के तार, वेस्ट यूपी में बढ़ा रहा था नेटवर्क

सहारनपुर में बीडीएस छात्र हारिस अली ISIS मॉड्यूल से जुड़ा मिला। वह 60 से ज्यादा युवाओं से संपर्क में था। और वेस्ट यूपी में कट्टरपंथ फैला रहा था। गिरफ्तारी के बाद एजेंसियां पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हैं।

आतंकी कनेक्शन में गिरफ्तार सहारनपुर के बीडीएस द्वितीय वर्ष के छात्र हारिस की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि हारिस रोजाना पांच से सात घंटे लैपटॉप पर बिताता था। कॉलेज में छुट्टी होने या अन्य छात्र-छात्राओं के बाजार जाने के बावजूद वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था। उसकी यह ‘खामोशी’ अब संगठित ऑनलाइन नेटवर्क तैयार करने की रणनीति के रूप में सामने आ रही है। एटीएस जांच में खुलासा हुआ है कि मुरादाबाद, संभल, अमरोहा समेत कई जिलों के 60 से अधिक युवा उसके संपर्क में थे।

रूम पार्टनर भी नहीं जान पाया असलियत एजेंसियों को आशंका है कि वह इन युवाओं को धीरे-धीरे कट्टर विचारधारा की ओर मोड़ रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि उसके साथ रहने वाला रूम पार्टनर भी उसकी असलियत से पूरी तरह अनजान था। शामली का रहने वाला यह हिंदू छात्र हारिस के साथ सामान्य बातचीत करता था और दोनों के बीच सिर्फ पढ़ाई को लेकर ही चर्चा होती थी। सामान्य व्यवहार हारिस की सबसे बड़ी ढाल बना रहा। कॉलेज हॉस्टल के कमरे नंबर-7 में रहने वाला एक ‘शांत और अलग-थलग’ दिखने वाला छात्र दरअसल खतरनाक साजिश बुन रहा था।

वेस्ट यूपी में फैला रहा था नेटवर्क बीडीएस छात्र हारिस अली, जो आईएसआईएस के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़ा मिला, अपने व्यवहार से किसी को भी शक का मौका नहीं देता था, लेकिन पर्दे के पीछे वह वेस्ट यूपी में युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने में लगा था। वहीं आईएसआईएस के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़े एक बीडीएस छात्र, हारिस, की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं।

गिरफ्तारी के बाद खुफिया तंत्र एक्टिव इस गिरफ्तारी के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खुफिया तंत्र और एंटी-टेरर स्क्वाड पूरी तरह सक्रिय हो गया है। खासकर हारिश को सोशल मीडिया पर फॉलो करने कमेंट करने वालों की कुंडली भी पढ़ी जा रही है। उक्त छात्र के सहपाठियों से लेकर वालों के अलावा कौन संपर्क में रहा। यह भी देखा जा रहा। जांच में यह भी सामने आया है कि बीते दो वर्षों में हारिस पांच बार जम्मू-कश्मीर जा चुका है। अब एटीएस इन यात्राओं की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन दौरों के पीछे क्या उद्देश्य था।

हारिस का व्यवहार पूरी तरह योजनाबद्ध था। वह न तो भीड़ में शामिल होता था और न ही किसी समूह में सक्रिय दिखता था। अगर कभी बाहर जाता भी था तो अकेले नहीं निकलता था, जिससे उस पर ध्यान कम जाए। उसकी यही ‘लो-प्रोफाइल’ रणनीति उसे लंबे समय तक संदेह से दूर रखती रही।