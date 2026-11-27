यूपी में दो बाहुबलियों का परिवार रिश्ते में बंधने जा रहा है। खास यह है कि इसमें एक सीएम योगी का समर्थक है तो दूसरा अखिलेश यादव का बेहद करीबी। पिछले दिनों एक ने शक्ति प्रदर्शन कर योगी की खुलकर तारीफ की तो दूसरे के घर अखिलेश पहुंचे थे।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो अलग-अलग ध्रुवों और विरोधी दलों से ताल्लुक रखने वाले दो दिग्गज सियासी परिवार अब रिश्तेदारी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। पूर्वांचल और प्रयागराज के दो बेहद चर्चित और रसूखदार राजनीतिक परिवारों के बीच यह नया रिश्ता जुड़ रहा है। बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता चिल्लूपार के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के बेटे कंदर्प शंकर तिवारी की सगाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की बेटी साक्षी करवरिया के साथ हुई है। खास यह है कि करवरिया ने पिछले दिनों प्रयागराज मेंं शक्ति प्रदर्शन कर योगी की खुलकर तारीफ की थी और गोरखपुर मेंं विनय तिवारी के घर अखिलेश यादव पहुंचे थे।

25 नवंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित एक निजी समारोह में दोनों परिवारों के करीबी सदस्यों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में सगाई की रस्में पूरी की गईं। इस हाई-प्रोफाइल सगाई की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस रिश्ते को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।

तिवारी और करवरिया दोनों ही परिवारों का उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना एक अलग दबदबा और इतिहास रहा है। दूल्हा बनने जा रहे कंदर्प शंकर तिवारी पूर्वांचल की राजनीति के दिग्गज और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हरिशंकर तिवारी के पोते हैं। उनके पिता विनय शंकर तिवारी इस समय समाजवादी पार्टी के प्रमुख ब्राह्मण चेहरों में शुमार होने के साथ-साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। गोरखपुर स्थित तिवारी परिवार का 'हाता' दशकों से पूर्वांचल की सियासत का बड़ा केंद्र रहा है। अखिलेश यादव अक्सर हाता नहीं भाता कहकर सीएम योगी पर निशाना साधते रहते हैं।

वहीं, दुल्हन बनने जा रही साक्षी करवरिया प्रयागराज के मशहूर और प्रभावशाली करवरिया परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता उदयभान करवरिया बारा विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक रह चुके हैं। प्रयागराज और आसपास के जिलों में करवरिया बंधुओं की मजबूत राजनीतिक पकड़ है।

शक्ति प्रदर्शन कर सीएम योगी की खुलकर तारीफ इस रिश्ते की चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि दोनों परिवारों की राजनीतिक निष्ठाएं बिल्कुल विपरीत दिशाओं में हैं। एक तरफ जहां विनय शंकर तिवारी सपा के साथ मजबूती से खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ उदयभान करवरिया भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुखर समर्थक हैं। लंबे समय तक जेल में रहे उदयभान करवरिया ने हाल ही में प्रयागराज में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था। उस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली और नेतृत्व की खुलकर तारीफ की थी और खुद को भाजपा का समर्पित सिपाही बताया था।