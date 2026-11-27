यूपी के दो बाहुबलियों में जुड़ा रिश्ता, एक योगी समर्थक तो दूसरा अखिलेश का बेहद करीबी
यूपी में दो बाहुबलियों का परिवार रिश्ते में बंधने जा रहा है। खास यह है कि इसमें एक सीएम योगी का समर्थक है तो दूसरा अखिलेश यादव का बेहद करीबी। पिछले दिनों एक ने शक्ति प्रदर्शन कर योगी की खुलकर तारीफ की तो दूसरे के घर अखिलेश पहुंचे थे।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो अलग-अलग ध्रुवों और विरोधी दलों से ताल्लुक रखने वाले दो दिग्गज सियासी परिवार अब रिश्तेदारी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। पूर्वांचल और प्रयागराज के दो बेहद चर्चित और रसूखदार राजनीतिक परिवारों के बीच यह नया रिश्ता जुड़ रहा है। बाहुबली हरिशंकर तिवारी के बेटे समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता चिल्लूपार के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के बेटे कंदर्प शंकर तिवारी की सगाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की बेटी साक्षी करवरिया के साथ हुई है। खास यह है कि करवरिया ने पिछले दिनों प्रयागराज मेंं शक्ति प्रदर्शन कर योगी की खुलकर तारीफ की थी और गोरखपुर मेंं विनय तिवारी के घर अखिलेश यादव पहुंचे थे।
25 नवंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित एक निजी समारोह में दोनों परिवारों के करीबी सदस्यों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में सगाई की रस्में पूरी की गईं। इस हाई-प्रोफाइल सगाई की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इस रिश्ते को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।
तिवारी और करवरिया दोनों ही परिवारों का उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना एक अलग दबदबा और इतिहास रहा है। दूल्हा बनने जा रहे कंदर्प शंकर तिवारी पूर्वांचल की राजनीति के दिग्गज और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हरिशंकर तिवारी के पोते हैं। उनके पिता विनय शंकर तिवारी इस समय समाजवादी पार्टी के प्रमुख ब्राह्मण चेहरों में शुमार होने के साथ-साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। गोरखपुर स्थित तिवारी परिवार का 'हाता' दशकों से पूर्वांचल की सियासत का बड़ा केंद्र रहा है। अखिलेश यादव अक्सर हाता नहीं भाता कहकर सीएम योगी पर निशाना साधते रहते हैं।
वहीं, दुल्हन बनने जा रही साक्षी करवरिया प्रयागराज के मशहूर और प्रभावशाली करवरिया परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता उदयभान करवरिया बारा विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक रह चुके हैं। प्रयागराज और आसपास के जिलों में करवरिया बंधुओं की मजबूत राजनीतिक पकड़ है।
शक्ति प्रदर्शन कर सीएम योगी की खुलकर तारीफ
इस रिश्ते की चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि दोनों परिवारों की राजनीतिक निष्ठाएं बिल्कुल विपरीत दिशाओं में हैं। एक तरफ जहां विनय शंकर तिवारी सपा के साथ मजबूती से खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ उदयभान करवरिया भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुखर समर्थक हैं। लंबे समय तक जेल में रहे उदयभान करवरिया ने हाल ही में प्रयागराज में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था। उस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली और नेतृत्व की खुलकर तारीफ की थी और खुद को भाजपा का समर्पित सिपाही बताया था।
सियासी गलियारों में नए समीकरणों पर चर्चा
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच दो बड़े ब्राह्मण और बाहुबली माने जाने वाले परिवारों के मिलन के सियासी असर पर चर्चा हो रही है। हालांकि, दोनों परिवारों के करीबियों का कहना है कि यह पूरी तरह से एक पारिवारिक और सामाजिक आयोजन है, जिसका राजनीति से कोई सीधा सरोकार नहीं है। फिर भी, प्रदेश की सियासत में विरोधी विचारधारा के दो कद्दावर घरानों का एक मंच पर आना और समधी बनना चर्चा का विषय बन गया है। अब सभी की निगाहें इन दोनों परिवारों में होने वाले आगामी विवाह समारोह पर टिकी हैं, जिसमें प्रदेश के कई बड़े राजनेताओं के जुटने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।